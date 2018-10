Hübschman o Ukrajině, válce i Ševčenkovi: Proč k sobě mají blízko?

S Andrejem Ševčenkem, trenérem Ukrajiny, ho spojil dohromady podobný rodinný osud. Synové ukrajinské legendy a českého záložníka Tomáše Hübschmana se perou s autismem, proto spolu několikrát mluvili, aby si vyměnili svoje poznatky o téhle problematice. „Naposledy jsme to řešili asi před půl rokem. Je to ten typ člověka, u něhož chápete, proč ho národ miluje,“ vypráví Hübschman.

Pořád berete Ukrajinu jako svůj druhý domov?

„Mám na tu dobu a na Ukrajinu krásné vzpomínky. Na Doněck...“

Ovšem jednou se tam vrátit, to asi úplně nepadá v úvahu, že?

„Beru to tak, že nikdy bych neměl říkat nikdy. Nicméně abych teď myslel na to, že bych se jednou rád vrátil do Doněcku, to v současné chvíli není v žádném případě možné. Kvůli politickému dění se tam člověk zkrátka nedostane, mrzí mě to. Ale třeba se ta situace někdy uklidní a pak se nad tím budu moct jednou zamyslet.“

Šachťar si udělal své zázemí v Charkově, na stadionu Metalistu, kde se bude hrát. Jak to na vás jako na bývalého dlouholetého hráče Šachťaru působí?

„Jedna věc je, že Šachťar se prostě musel odstěhovat z Donbass Areny, nejdřív hrál ve Lvově, ale tam to zázemí nebylo takové, v Charkově je to určitě mnohem lepší, fotbalovější. Všechno jede podle Šachťaru, myslím, že o kluky tam bude výborně postaráno.“

Metalist kvůli válce z ukrajinské ligy zmizel stejně jako další významný klub Dněpr Dněpropetrovsk. Pozná se to třeba ve městě?

„To ani ne, protože fotbal tam dál funguje díky Šachťaru. Ale hodně to ublížilo celé ukrajinské lize, jak odchod Metalistu, tak Dněpru.“