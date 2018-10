Jste Václavem Havlem českého fotbalu? ptali se Šilhavého Ukrajinci

Video k článku 720p 360p REKLAMA Dočkal: Prostoru pro zlepšení je pořád dost. Páska? Něco speciálního VŠECHNA VIDEA ZDE

Otázka ukrajinského žurnalisty zněla: Ve hře českého týmu jste provedl značné změny, v českých dějinách byl velkým reformátorem Václav Havel. Cítíte se být Václavem Havlem českého fotbalu?

Šilhavý se pousmál.

„Vůbec bych se nechtěl přirovnávat k tak velkému člověku. To si vůbec netroufnu, ani to srovnat nejde. Přišel jsem a dostal jsem šanci pozvednout mužstvo, které bylo bez trenéra. Pro mě je to nejvyšší pocta v trenérské kariéře. A jsem rád, že se nám hned napoprvé podařilo vyhrát. Jenže cesta je dlouhá a my jsme teprve na začátku. Nicméně věřím, že se našeho směru budeme držet a že se budeme zlepšovat.“

Proti Ukrajině ale musíte nastoupit bez dvou hráčů – Kadeřábka (viróza) a Součka (karetní trest). Jak moc budou chybět?

„Jsou to vynucené změny, ale zase uvidíme jiné hráče. I bez těchto dvou chceme pokračovat na vítězné vlně. Matematika je jednoduchá, jedině vítězství nás udrží ve hře o první místo ve skupině Ligy národů. Dovolím si ale tvrdit, že Ukrajina je o malinko lepší než Slovensko. Čeká nás velice těžký zápas s výborným týmem. Pro nás je to další zkouška.“

Budete muset výrazně změnit hru střední zálohy bez Součka?

„V podstatě to bude jen personální změna. Naše taktika tím neutrpí. Tomáš je ve skvělé formě, neradi jsme o něj přišli, ale šanci dostane někdo jiný. Samozřejmě bych byl radši, kdybych mohl Součka nasadit, ale není to tragédie.“

Provedete v sestavě dvě změny, nebo jich bude víc?

„Do výkopu se může stát cokoliv. Nominace je vyvážená, většinou na každém postu jsou dva vyrovnaní hráči. Ale těžko teď budu prozrazovat moje plány soupeři.“

Na kolik je alespoň pravděpodobné, že nastoupí Patrik Schick od první minuty?

„Je připravený nastoupit stejně jako Michael Krmenčík. Proti Slovensku oba dva odvedli kus práce, dali gól. Ale nechtějte po mně procenta. Hrát může ten i ten.“

Jak vnímáte trenéra Ukrajiny Andreje Ševčenka?

„To by bylo na dlouho. Býval to skvělý hráč, krásně se na něj dívalo. I lidsky vždycky vystupoval jako gentleman. A jako trenér se chová pořád stejně. Byť je velkou hvězdou, nemá nos nahoru a je skromný. Navíc ten jeho současný mančaft… Směrem dopředu má Ukrajina skvělé hráče, máme velký respekt. Na druhou stranu se nebojíme nikoho a ničeho. Ještě můžu říct, že ve Slavii jsem měl Ruslana Rotaně, který za ukrajinskou reprezentaci donedávna hrál. Byl to skvělý hráč, naštěstí už proti nám nenastoupí.“ (usmívá se)

Dokonalé střídání! Kéž by to šlo vždy tak naplánovat, lebedil si Šilhavý zásahy Krmenčíka se Schickem 720p 360p REKLAMA