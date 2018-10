Čelůstka: Ševčenkovi všechno vychází, zítra by to mohlo skončit

„Kvalita jejich ofenzivních hráčů, ať je to Konopljanka, nebo Marlos, je veliká. Celkově je Ukrajina o malinko lepší než Slovensko. Musíme být připravení zahrát ještě lépe,“ říká devětadvacetiletý zadák tureckého Antalyasporu.

Jakým způsobem je tedy potřeba proti rychlostně a technicky vyspělým Ukrajincům hrát?

„Když jednoho našeho hráče překonají, musí narazit hned na dalšího. Bude to o vzájemné pomoci, o zajišťování se, o zdvojování se. Jinak to nepůjde.“

Ukrajina v prvním zápase Ligy národů porazila Česko 2:1, na trávníku vypadala o třídu lépe. Co všechno se musí ve hře reprezentace změnit, aby si zasloužila lepší výsledek?

„Musíme být mnohem aktivnější i ve chvíli, kdy nebudeme mít v držení míč. Stejně tak je třeba zvýšit agresivitu. Je fakt, že utkání v Uherském Hradišti se hodně nepovedlo. Co jsem viděl v televizi, protože v září jsem na srazu nebyl, tak zejména právě v aktivitě a agresivitě jsme velmi zaostávali.“

Po utkání se Slovenskem jste byli chválení za kompaktní a vysoce týmový výkon. Přesto vaši spoluhráči říkali, že všechno nebylo dokonalé. Pracujete na zlepšení?

„Slabou chvíli jsme měli v druhém poločase. Jak před obdrženou brankou, tak i po ní. Jelikož Slováci byli víc na míči, tak jsme se rychleji dostali do únavy a nebyli tolik organizovaní. Proto jsme v některých soubojích nebyli včas a na vteřinu přesně. Otevírali jsme prostory a oni toho využívali. Hodně nám pomohly vstřelené branky. Díky tomu jsme se vždy nadechli a zase jsme se dostali zpátky do správného tvaru. Na tom tedy pracujeme. Musíme být ještě kompaktnější a víc o sobě vědět.“

Z defenzivní složky mužstva vypadli zraněný Pavel Kadeřábek a vykartovaný Tomáš Souček. O jak velkou nepříjemnost jde?

„Věřím, že nás to nepoloží a že naopak hráči, kteří dostanou šanci, tak kluky zastoupí. Musíme si s tím poradit.“

Před začátkem srazu bylo jedním z podtémat hledání šéfa obrany. Proti Slovensku jste odehrál znamenité utkání. Troufl byste si na takovou roli?

„Nezříkám se toho. Odpovědnost beru na sebe. Pozice stopera hráče předurčuje k tomu, aby jeden byl šéf. Takže ano, proč ne. V zápase se Slovenskem jsem se cítil dobře, celkem se mi to povedlo. Po delší pauze, co jsem v národním týmu nefiguroval, jsem byl se sebou spokojený. Poprvé jsem nastoupil na pozici středního obránce. Hraju tak i v klubu, cítím se tam dobře. Jsem rád, že jsme si na hřišti vyšli se všemi vstříc. Hodně jsme na sebe mluvili. Fungovalo to. Někdy nejde zajištění držet celých devadesát minut. Okénka se vždycky najdou, ale celkový dojem byl pozitivní.“

Vítězstvím se Slovenskem jste udrželi teoretickou naději na první místo ve skupině divize B Ligy národů. Ovšem pokud má platit až do listopadové domácí odvety se Slovenskem, musíte zítra v Charkově vyhrát.

„Víme o tom. Chceme vyhrát. Nakonec od toho tady přece jsme. Abychom potěšili fanoušky a vrátili české reprezentaci pěkný obraz. I kvůli našemu pocitu a svědomí.“

Ukrajinu trénuje legendární útočník Andrej Ševčenko. Co říkáte tomu, jak zvedá národní tým?

„Dostal velkou důvěru. Všechno mu vychází. Ale zítra by to mohlo skončit.“

