Novák: Musíme si říkat i ty špatné věci, Slovensko nepřeceňujeme

Co očekáváte od samotného zápasu s Ukrajinou?

„Už v Uherském Hradišti mě osobně hodně překvapili. Hrají kombinační fotbal, jsou silní na míči. Je potřeba to narušit. Dostat je trošku z té komfortní zóny, kterou si vytvořili. Doufám, že budeme pokračovat ve výkonu, který jsme naposledy předvedli na Slovensku.“

Bude to těžší zápas?

(přemýšlí) „To si nejsem jistý, bude to na stejno, myslím. Zápas se Slováky je vždycky v něčem specifický. Na druhou stranu, Ukrajinci teď mají šest bodů, my máme tři a chceme se na ně dotáhnout. Ačkoliv cítíme určitý tlak, neřekl bych, že to bude větší zápas než se Slovenskem. Bude to na podobné úrovni.“

Může průběh zápasu ovlivnit i to, že Ukrajincům stačí remíza?

„Samozřejmě. Taky doufám, že na to budou myslet (usmívá se). Jejich pozice může mít různý vliv. Možná nás podcení? Možná ne. Každopádně my půjdeme do zápasu s tím, že není co ztratit. Jen se nesmíme bát hrát, nesmíme jen čekat na nějaký brejk v bloku. Nevím, jestli by to bylo dobře. Musíme určit takovou taktiku, aby byla vítězná.“

Už máte nějakou určenou?

„Ještě se na ní víc zaměříme, podíváme se na video, také jsme si vyhodnotili zápas se Slovenskem…“

Bylo hodnocení minulého zápasu hodně do pozitivna?

„Naopak. Byly tam i věci, které nám trenér vyčítal. Sice jsme ten zápas zvládli vítězně, ale zatím bych to nijak nepřeceňoval. Furt je to jenom jeden zápas a ne šňůra výher. Potřebujeme to potvrzovat v dalších zápasech a říkat si i ty špatné věci, abychom je zlepšili.“

