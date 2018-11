Šilhavý řeší: Kdo za Krmenčíka? Ondrášek je blízko, došlo i na Škodu

V nominaci je kromě tří brankářů zatím jen šestnáct hráčů do pole. Koho budete ještě doplňovat?

„Útočníka, jednoho hráče do středu pole, krajního beka a stopera. Situace je daná zdravotním stavem hráčů. Z derby odešli tři se zraněním a v tuto chvíli nevíme, jak jsou na tom. Krmenčík taky vypadnul kvůli zranění, tam se ještě rozhodujeme, kdo jej nahradí. Ještě se hrají poháry a ligové kolo, tak máme čas vybrat."

Můžete specifikovat, kteří hráči kvůli zdraví absentují?

„V první řadě je to vzpomínaný Krmenčík, Tonda Barák má taky zdravotní problémy. Mluvil jsem s ním v úterý a zatím to nevypadá, že bude k dispozici, Ale uvidíme, zázraky se dějí. Z derby odešli Ondře Kúdela, Vladimír Coufal, Josef Hušbauer… pozitivem je, že se vrací Tomáš Kalas a Vladimír Darida, vypadá to, že i Jan Kopic."

Mezi náhradníky jste zařadil několik útočníků. Kdo z nich by mohl být náhradou za plzeňského střelce Krmenčíka?

„Typologicky do toho zapadají všichni, ale pro většinu z nich moc nehraje buď forma, nebo zdravotní stav. Milan Škoda odehrál jen pár minut, byl zraněný, Martin Doležal to samé. Byli jsme se dívat na Zdeňka Ondráška. Jeden z nich pravděpodobně bude nominovaný, nabízí se ale i možnost, že se do útoku posune Vydra, i když je typologicky jiný než Krmenčík.“

Má právě Zdeněk Ondrášek, kterého jste viděl v Polsku, národnímu týmu nejblíže?

„Uvažujeme o něm. Soutěž začal výborně, po pátém nebo šestém kole vedl střeleckou tabulku. Formu má, hraje, takže je to velký kandidát. Tím ale neříkám, že to nutně musí být on.“

Nepřemýšlel jste o povolání Jana Matouška ze Slavie?

„Vnímáme, že je to velký talent, ale zatím jsme o tom neuvažovali."

Jak cenný je návrat Vladimíra Daridy?

„Jsem rád, že je zpátky. Několikrát jsem s ním mluvil. Odehrál v podstatě zápas a půl, uvidíme, jak je na tom. Chybí mu zápasové vytížení, ale do týmu patří, koneckonců tu byl i kapitán. Ke změně v roli kapitána ale nedojde, ta zůstane Dočkalovi. Naší hráči jsou profíci, i když pásku nemají, chovají se jako lídři v kabině.“

Bořku Dočkalovi ve Philadelphii skončila sezona, nebude mít potíže kvůli delší pauze?

„U něj to problém nebude, je to zkušený profík. Máme pro něj na volný týden připravený program.“

Už jste se rozhodl, kdo začne v brance?

„Následující dvojzápas odchytají dva gólmani, až na kvalifikaci od března jasně určíme, kdo bude jednička.“

Kdo ze současného výběru má největší formu?

„Pavel Kadeřábek i Theo Gebre Selassie mají v bundeslize fazonu, Davidu Pavelkovi s Ondřejem Čelůstkou se daří v Turecku, i když Ondra měl zdravotní problémy. Tomáš Souček hraje velice dobře za Slavii. Věřím tomu, že tihle hráči dokážou zopakovat výkony, které předvedli v minulém reprezentačním zápasu.“

Jak hodnotíte Polsko jako nejbližšího soupeře?

„Považuji je za velice silný tým, ačkoli se jim nepovedlo mistrovství světa. Došlo tam k výměně trenéra a zatím za čtyři zápasy ani jednou nevyhráli, budou chtít zvítězit. Mají řadu individualit, za všechny můžu zmínit Roberta Lewandowského. Pro nás to bude skvělá příprava nejen na Slovensko, ale i na celou kvalifikaci.“

Trenéra měnil i další soupeř, Slovensko, kam přišel Pavel Hapal. Byl jste s ním v kontaktu?

„Doufám, že se nepotvrdí, že nové koště dobře mete. (směje se) Pavla velmi dobře znám, volali jsme si, gratuloval jsem mu. Není na Slovensku nováčkem, je tam známá postava, některé hráče zná z doby, kdy vedl jednadvacítku. Popřál jsem mu štěstí v dalších zápasech, mimo toho našeho.“

Nominace fotbalové reprezentace pro zápasy s Polskem a Slovenskem Brankáři: Tomáš Koubek (Rennais, 9/0), Jiří Pavlenka (Brémy, 7/0), Tomáš Vaclík (Sevilla, 22/0)

Obránci: Theodor Gebre Selassie (Brémy, 50/3), Jakub Brabec (Rizespor, 13/0), Ondřej Čelůstka (Antalyaspor, 6/1), Pavel Kadeřábek, Hoffenheim, 34/3), Tomáš Kalas (Bristol, 16/2), Filip Novák (Trabzonspor, 17/1)

Záložníci: David Pavelka (Kasimpasa, 16/0), Vladimír Darida (Hertha, 52/4), Bořek Dočkal (Philadelphia, 37/6), Jakub Jankto (Sampdoria, 15/1), Jan Kopic (Plzeň, 14/3), Tomáš Souček (Slavia, 14/2), Michal Trávník (Jablonec, 4/0), Matěj Vydra (Burnley, 22/5), Jaromír Zmrhal (Slavia, 12/1)

Útočníci: Patrik Schick (AS Řím, 12/4)



Náhradníci: Antonín Barák, Jan Bořil, Vladimír Coufal, Martin Doležal, Martin Frýdek, Lukáš Hejda, Tomáš Hořava, Josef Hušbauer, Tomáš Chorý, Václav Jemelka, Ladislav Krejčí, Ondřej Kolář, Ondřej Kúdela, Lukáš Mareček, Tomáš Necid, Zdeněk Ondrášek, Ondřej Petrák, Daniel Pudil, Radim Řezník, Stefan Simič, Tomáš Sivok, Jiří Skalák, Patrizio Stronati, Milan Škoda, Josef Šural