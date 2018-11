Anglie otočila duel s Chorvaty, ti sestupují. Belgie selhala ve Švýcarsku

Radost rakouských hráčů po úvodní brance Schlagera do sítě Severního Irska • Reuters

Moldavský záložník Ginsari poslal z penalty svůj tým do vedení 1:0 nad Lucemburskem • Reuters

Lucemburští fotbalisté oslavují trefu svého spoluhráče Bensiho do sítě Moldavska • Reuters

Běloruský záložník Dragun slaví gól do sítě San Marina • Reuters

Radost Harryho Kanea po vítězném gólu do sítě Chorvatska • Reuters

Angličtí fotbalisté otočili v Lize národů utkání s Chorvatskem a po výhře 2:1 ovládli skupinu A4 před Španělskem. V červnu je čeká Final Four o celkový triumf v soutěži. Naopak finalisté letošního mistrovství světa Chorvaté sestupují do druhé ligy spolu s Německem, Polskem a Islandem. Fotbalisté Švýcarska přehráli Belgii 5:2, přestože 0:2 prohrávali. Vyhráli tak skupinu A2. Hattrickem se o to zasloužil Haris Seferovič.