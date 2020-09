Greenhorn Hložek na Slovensku jako hrot? Ve hře je i slávistická obrana

Vzhledem ke známým a propíraným okolnostem aktuálního srazu české reprezentace musel zůstat v karanténě Patrik Schick, v éře Jaroslava Šilhavého nosný útočník. Střelec. Zásadní esence ofenzivy. V Praze zamířila do preventivní izolace také největší hvězda týmu Tomáš Souček, středobod sestavy.

„Zaskočilo mě to,“ připustil reprezentační kouč. „Jsem trochu smutný, že jeden z nás je nakažený, další negativní, přesto dva kluci museli na preventivní prohlídku a zůstat v karanténě. Protože s ním byli v kontaktu… Ale nechci to zbytečně rozebírat, jelikož jsme pravidla dodrželi.“

O tom se vedou spory, nicméně platí, že Česko vstoupí do derby se Slovenskem personálně oslabené. To však nemusí být úplně na škodu. V sestavě je několik volných políček a konkrétně o místo na hrotu útoku se usilovně hlásí teenager ze Sparty. Osmnáctiletý Adam Hložek. „Adam si o nominaci řekl svými výkony. Neúčast Patrika mu dala větší naději nastoupit,“ pokyvuje hlavou Šilhavý.

„Jako první jsem Adama Hložka v áčku Sparty postavil do přípravného utkání, sice asi jen na dvacet minut, ale v kádru jsem ho už měl. Výborný, moc dobře ho znám. Jeden z mých synů je jen o rok starší, projeli jsme spolu spoustu mládežnických turnajů, když ještě hrál za Brno. Všichni viděli, jaký má talent. Přeju mu, aby nastoupil, jen doufám, že nám nedá gól, jeho výkon nemusí být proti nám zase až takový. Jsem rád, že se takoví hráči rodí. Působí velice dobře, v prvních dvou zápasech nové sezony hrál výborně. Nahoře může být i Krmenčík, jeho nevýhodou je, že teď nenastupuje,“ uvedl Pavel Hapal, kouč slovenské reprezentace

Druhou variantou je Michael Krmenčík. Oproti stabilnímu členovi národního mužstva má však talentovaný klučina z Letné několik nesporných výhod. Je rozehraný. Je ve formě. V klubu sviští na vítězné vlně. Nastupuje v základní sestavě. V prvních dvou ligových kolech sice neskóroval, ovšem dvě branky exkluzivními pasy přichystal. Herně byl na vysoké úrovni.

To Krmenčík v Bruggách strádá. Víc sedí na lavičce, než hraje. Dokonce se mluví o jeho odchodu. „Ještě přemítáme, zda Adam půjde do hry od začátku už proti Slovensku, nebo až v druhém utkání,“ nastínil Šilhavý. Pokud by dnes Hložek do hry zasáhl, a je jedno, zda od začátku nebo v průběhu utkání, stane se nejmladším debutujícím hráčem historie české reprezentace.

Jak půjde nahradit Souček? Těžko… Ale to není novina. Úkoly ve středu pole převezme s největší pravděpodobností dvojice Alex Král – Vladimír Darida. Neměl by to být problém. Jde o pracovitou, běžecky silnou dvojici s kreativním myšlením. Elitního kolegu z West Hamu by měla být schopná nahradit. „Na hřiště přijdou jiní hráči, tak snad ukážou, co umí. Na začátku Ligy národů je ideální doba vyzkoušet si i jiné varianty. Jak personální, tak taktické,“ podotkl kouč národního týmu.

Aby k tomu ale opravdu mohlo dojít, musí reprezentace zvládnout ještě jeden úkol, jehož výsledek do jisté míry neovlivní. Mužstvo v pátek ráno absolvuje opakovaný test na nemoc COVID-19. Pokud budou výsledky negativní, hraje se. Jestliže nikoli, vážně hrozí kontumace ve prospěch Slovenska.

Dnes se čeká celodenní drama…

Vaclík má za sebou nejlepší rok a těší se na Slováky: Je to s nimi vždy specifické, říká

Obrana ze Slavie?

Postavit neprostupnou defenzivní hráz, to je základ úspěchu na Slovensku. Jaroslav Šilhavý má k dispozici tři varianty, jak složit čtveřici zadáků. Vysoce pravděpodobné je nasazení prověřených slávistických krajů Vladimíra Coufala a Jana Bořila. Otázkou je složení stoperské dvojice. Deník Sport rozebírá všechny možnosti.





Konzervativní varianta • Foto Sport

Sešívaná varianta • Foto Sport

Progresivní varianta • Foto Sport

Šilhavý nerad mění, co funguje. V kvalifikaci o ME se vyprofilovala stabilní obranná čtveřice se slávistickými kraji a Ondřejem Čelůstkou s Jakubem Brabcem ve středu. Je pravděpodobné, že takto nastoupí i na Slovensku. Nehledě na aktuálně slabší formu plzeňského borce. „Kuba se nyní ve Viktorii dopouštěl fatálních chyb, neoplýval formou, ale v reprezentaci se mu v poslední době dařilo. Je zkušený, umí si poradit i s takovou situací. Čelůstka je ze Sparty v pohodě, jistě mu pomůže. Nasadil bych tyhle dva, nic bych neměnil,“ tvrdí bývalý reprezentační zadák Julius Bielik.Téma čistě slávistické defenzivy se probíralo už na podzim. I kouč přiznal, že je této myšlence nakloněn. Jenže David Hovorka si pak přetrhl vazy a bylo po zkoušce. Už je fit. Připravený se ukázat.Společně s Kúdelou odehráli naprosto precizně poslední ligový duel s Příbramí (3:0). „Všichni se dokonale znají, jsou na sebe zvyklí, odehráli těžké zápasy v Lize mistrů. Mně se tohle složení moc líbí. Já bych postavil do obrany všechny slávisty. Jednou se to musí vyzkoušet, ať víme, zda chemie funguje i na úrovni reprezentace“ říká trenér Ivan Kopecký, expert deníku Sport.Hráli spolu v posledním zápase v Bulharsku. Chvíli si zvykali, ale nakonec to vypadalo k světu i přes prohru 0:1. Šilhavý by tímto složením eliminoval slabší formu Brabce a vsadil by na jistotu v podobě Kúdely, byť v reprezentaci tolik neozkoušeného. „Čelůstka by v sestavě měl být určitě,“ tvrdí Bielik. „A pokud by Jarda posadil Brabce, je Kúdela adekvátní náhrada. Z druhé strany Slavii v lize nikdo pořádně neprověřil. Pokud Kuba nemá extra formu, o defenzivních hráčích mistra nemůžeme stoprocentně říct, že ji mají. Vždyť dosud hráli jen s Budějovicemi a Příbramí.“