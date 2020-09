Šilhavý: Procedury jsme dodrželi! Absence zvýšily šance Hložka

Nakolik vás zasáhla nervozita, která se okolo týmu vytvořila v posledních dnech?

„Standardní to není. Musíme měnit plány každým dnem. Nicméně žijeme ve špatné době, snad brzy odezní. Nejsme jediní, komu se to přihodilo. Musíme se s tím vypořádat a soustředit se na náš sraz, na dva zápasy Ligy národů.“

Řešili jste i variantu, že na Slovensko v této hektické situaci vůbec neodcestujete?

„Stát se mohlo všechno. Měli jsme pozitivního člena realizačního týmu, mohlo nás být víc. Pánem situace je hygiena. Kdyby rozhodla, že z nějakých důvodů odcestovat nemůžeme, tak bychom museli poslechnout. Z druhé strany jsme všechny procedury udělali správně. Jsem trochu smutný, že jeden z nás je nakažený, další negativní, přesto dva kluci (Schick a Souček) museli na preventivní prohlídku a zůstat v karanténě. To mě zaskočilo. Byť s ním byli v kontaktu… Nechci to zbytečně rozebírat, ale podle mého jsme manuál dodrželi.“

Jste nervózní z výsledků zítřejších testů?

„Člověk nikdy neví. Pevně věřím, že všichni budou negativní. Za poslední dobu jsme byli testovaní asi čtyřikrát. Nicméně budu respektovat výsledek.“

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík uvedl, že v případě dalšího pozitivního testu všichni slávisté okamžitě opustí sraz. Svaz požadavek údajně akceptuje. Jste připraveni na tuto variantu?

„Netuším, co by nastalo.“

Chybí Patrik Schick a Tomáš Souček. Je to velká ztráta?

„Jsou to pro nás hodně důležití hráči, stejně jako pro Slovensko Dúbravka s Hamšíkem. Může se stát, že dojde i během dalších srazů k absencím, třeba tihle kluci nebudou zase moci hrát. Na hřiště přijdou jiní hráči, tak snad ukážou, co umí. Na začátku Ligy národů je ideální doba vyzkoušet si i jiné varianty. Jak personální, tak taktické. Vše směřujeme k Euru a ke kvalifikaci o mistrovství světa.“

Vzhledem k Schickově absenci je pro vás Adam Hložek útočníkem číslo jedna?

„Adam si o nominaci řekl svými výkony. Neúčast Patrika mu dala větší naději nastoupit. Uvidíme. Ještě přemítáme, zda půjde do hry od začátku už proti Slovensku, nebo až v druhém utkání.“

Od posledního reprezentačního zápasu uplynulo deset měsíců. Jak jste pauzu vyplnil, když jste nemohl v akci sledovat členy reprezentace?

„Pro všechny to bylo nové. Dělali jsme si různé analýzy, rozebírali výkony hráčů z předešlých utkání. Člověk si utříbil některé věci, srovnal si je v hlavě. Sledoval jsem ale i jiné fotbalové zápasy, vzdělával jsem se. Nenudil jsem se. Řemeslo jsem nezapomněl.“

Oddechl jste si, že budete moci využít Lukáše Masopusta, který měl původně také zůstat doma?

„Ano, Lukáš je tady s námi a připravený k zítřejšímu zápasu.“

Během vašeho působení u reprezentace jste Slovensko dvakrát porazil. Je to pro vás příjemný soupeř na rozběh kvalifikace?

„V žádném případě. Slovensko má skvělý tým, byť také nemají k dispozici důležité hráče. Ovšem jde o sebevědomé mužstvo s řadou individualit. Jestli místo Hamšíka naskočí Duda, tak je to jedno. Jde o stejně kvalitního hráče. Ano, v předchozí Lize národů jsme vyhráli obě utkání, ale soupeř byl pokaždé velmi složitý, vyhráli jsme jen o gól. Kdyby to bylo opačně, nikdo by se nemohl divit. Bude to derby se vším všudy.“

V brance jste sázel na Tomáše Vaclíka. Bude to platit i nadále?

„Tomáš byl zraněný, vyhrál Evropskou ligu, cítí se velmi dobře. Jeho pozice se měnit nebude.“

Chcete vyhrát i proto, že Slovensko vede váš dobrý kamarád Pavel Hapal?

„Po losu byl hodně sebevědomý, dokonce řekl, že si nás přál, aby nás mohl porazit. Doufám, že nebude mít pravdu a že mu to znepříjemníme.“