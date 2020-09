Čeští fotbalisté derby na Slovensku zvládnou, budou padat góly, míní experti

Česká reprezentace si opět smlsne na velkém rivalovi a vyhraje prestižní derby se Slovenskem. Nic na tom nemění ani to, že se tým trenéra Jaroslava Šilhavého představí po dlouhé době a na půdě soupeře. „Sázkaři doufají, že naváže na předchozí dvě vzájemná utkání a opět získá tři body,“ prozrazuje názor tipérů Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Co by mělo hrát českému týmu v pátek na Slovensku do karet? Soupeři chybí hned několik klíčových hráčů. Plusovým bodem pro Šilhavého tým je také souhra fotbalistů Slavie, která má v národním celku početné zastoupení.

„Devětašedesát procent sázejících věří, že zkušenost a kvalita českých barev převáží domácí prostředí a sází proto na výhru českého týmu v kurzu 2,46:1,“ tvrdí Světlíková. Dalších čtrnáct procent fandů se domnívá, že zápas nebude mít vítěze. Remíza je nabízena v kurzu 3,21:1. „A sedmnáct procent pak tuší, že vyhrají Slováci, jejich vítězství lze sázet v kurzu 3,07:1,“ doplňuje Světlíková.

„Často se na tiketech objevuje sázka na výsledek zápasu bez remízy – výhra Česka (kurz 1,74:1) nebo tip na to, že v utkání uvidíme dvě či více branek (1,40:1),“ dodává tisková mluvčí společnosti.