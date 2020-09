V Holoubkově repre má své koně hned 10 agentů. Kdo má NEJ zastoupení?

Jakmile začal web iSport.cz v průběhu soboty postupně odhalovat jména v provizorní reprezentační nominaci trenéra Davida Holoubka, snesla se od fanoušků na sociálních sítích velká vlna reakcí.

Pozitivních i negativních.

„Hubník je starej, ale stejně si to pořád zaslouží. Je to charakter, že do toho jde.“

„Tecl tam měl být hned, takže jeho donominování je logické. Odměna za jeho poctivou práci.“

„Budínský, Havlík, Pešek super!!! Tihle kluci to mají do nároďáku přes velkou konkurenci daleko, ale v lize patří k těm nejlepším, fandím! Už teď se nemůžu zápasu dočkat.“

Ale také obrácená strana emocí.

„S Breitem je to snad vtip nebo blbý sen. Proč tam není jeho kvalitnější spoluhráč Houska? Podle mě se to losovalo. S takovou je to reprezentace čtvrté kategorie.“

„Viděl hrát Holoubek se Šilhavým za poslední měsíce Potočného?!? Ten to dostal snad jen proto, že to má do Olomouce blízko, jinak to není normální. Bude ještě více namistrovaný, než už je.“

„To jste sebrali někde na zastávce před Strahovem? Nebo kde jste tyhle hráče vykopali? Za repre má hrát to nejlepší, co máme. Aha, už chápu – asi hra manažerů...“

Právě agenti byli o víkendu hojným tématem. Proto přinášíme přehled „stájí“, kam jednotliví fotbalisté patří.

Největší zastoupení (5) má vzhledem k mladému celku Sport Invest, díky hráčům z Moravy a Slezska je na tom dobře i RBR Sport Consult (4) či ISM (taky 4). Pět agentů dodalo jediného svého klienta.

5 – Sport Invest (Viktor Kolář) – Tomáš Holeš, Daniel Holzer, Tomáš Solil, Jáchym Šíp, Antonín Růsek

4 – RBR Sport Consult (Roman Brulík) – Jakub Markovič, Roman Hubník, Václav Jemelka, Jan Juroška

4 – ISM (Pavel Paska) – Šimon Gabriel, Ondřej Karafiát, Adam Karabec, Stanislav Tecl

3 – ESAM (Jiří Müller) – Jaroslav Zelený, Adam Jánoš, Roman Potočný

2 – Global Ballgames (Martin Hrdlička) – Radim Breite, Tomáš Malínský

1 – Global Sports (Pavel Zíka) – Filip Nguyen

1 – MSG Agency (Jiří Stejskal) – Lukáš Budínský

1 – Nehoda Sport (David Nehoda) – Marek Havlík

1 – Orhan Sport Management (Orhan Dumanjič) – Jakub Pešek

1 – Jan Levý – Aleš Mandous