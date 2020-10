Problém pro reprezentaci! Jeden hráč Plzně má COVID, všichni tři odjíždí

Hráči dnes v Praze absolvovali první ze tří testů během říjnového srazu. Až do výsledků odběrů byli všichni členové reprezentace včetně realizačního týmu izolováni na hotelových pokojích. V úterý dopoledne mužstvo odletí na Kypr, kde ve středu odehraje přípravný zápas.

„Během pondělního testování na hotelu, které probíhalo za izolace všech přítomných, byl vyhodnocen jeden test hráče Viktorie Plzeň jako pozitivní. Protože tento hráč přišel před srazem do kontaktu se svými dvěma klubovými spoluhráči, opustila celá trojice Kalvach, Kopic, Ondrášek reprezentační tým ještě před úterním odletem na Kypr, a to aniž by přišla do kontaktu se zbytkem české reprezentace,“ řekl novinářům tiskový mluvčí Fotbalové asociace ČR Michal Jurman.