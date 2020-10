Známe Šilhavého osmnáctku! Hráči, kteří jsou k dispozici na Izrael

Čeští fotbalisté oslavují gól Tomáše Holeše do sítě Kypru • ČTK / AP / Petros Karadjias

Loizos Loizou po zaváhání Filipa Nováká posílá míč do branky vyběhnuvšího Tomáše Koubka • ČTK / AP / Petros Karadjias

Česká reprezentace by v Izraeli nakonec měla nastoupit • ČTK / AP / Petros Karadjias

Koronavirová nákaza v českém týmu dělá z přesunu z Kypru na Izrael pořádnou detektivku. Trenér Jaroslav Šilhavý s kompletním realizačním týmem, ale pouze devíti hráči, odletěl už v sobotu dopoledne. První část české výpravy mohla vyrazit poté, co měla negativní testy. Zbytek výpravy musel zůstat na Kypru, kde po zjištění nákazy u tří hráčů podstoupil opakované testování. V Izraeli se nakonec představí osmnáctičlenný kádr, server iSport.cz nabízí jeho složení, které reprezentace oficiálně sdělí v neděli dopoledne.

Reprezentaci hrozilo, že bude muset na utkání v Izraeli narychlo povolat náhradníky. Vedle tří pozitivně testovaných hráčů mělo totiž 16 členů národního týmu neprůkazný výsledek odběrů, z toho bylo 11 hráčů.

Do Haify zatím v sobotu dopoledne odcestovali jen brankář Tomáš Vaclík, obránci Aleš Matějů, Tomáš Petrášek, Ondřejové Kúdela s Čelůstkou a Jan Bořil a záložníci Tomášové Souček s Holešem a Petr Ševčík.

FAČR sehnala z české ligy náhradní hráče, kteří by původní mužstvo doplnili, ti ale nakonec do Haify odcestovat nemusí. Kouč Šilhavý, jenž už s celým trenérským týmem do Izraele rovněž odletěl, bude mít nakonec k dispozici 18 hráčů.

Z původního třiadvacetičlenného kádru se vedle třech pozitivně testovaných a jednoho hráče s neprůkazným výsledkem nedostane z kapacitních důvodů v letadle ještě na jednoho fotbalistu. FAČR oficiálně oznámí zbylou devítku pro duel v Izraeli v neděli ráno, jména nakažených nesdělila. Italský klub Hellas Verona ale na webu uvedl, že jedním z pozitivně testovaných je jeho záložník Antonín Barák. Podle klubu nemá příznaky nemoci. Podle informací iSport.cz vypadá stávající kádr takto.

Osmnáct českých hráčů pro Izrael Brankáři: Tomáš Vaclík, Tomáš Koubek (Filip Nguyen) Obránci: Aleš Matějů, Ondřej Čelůstka, Tomáš Petrášek, Ondřej Kúdela, Jan Bořil, Vladimír Coufal, David Hovorka, Pavel Kadeřábek, Záložníci: Tomáš Souček, Petr Ševčík, Tomáš Holeš, Vladimír Darida, Alex Král, Lukáš Masopust, Lukáš Provod. Útočník: Matěj Vydra. Absentující pětice: Dočkal, Hložek, Barák, Novák, Nguyen (Koubek)

Zápas v Haifě má v neděli výkop ve 20:45. Ve středu nastoupí reprezentace do posledního utkání říjnového termínu ve Skotsku. Oproti původnímu plánu mužstvo z Haify zamíří do Prahy, kde podstoupí další kolo testů.

Může se stát, že hygiena stávající tým na středeční duel ve Skotsku nepustí, proto se v Praze v sobotu sešel náhradní tým, který by v případě nutnosti odcestoval na Ostrovy pod vedením Davida Holoubka.