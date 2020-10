Do Izraele se pojede bez pěti hráčů! Holoubkova záloha čeká v Praze

K devítce hráčů, kteří už dopoledne odletěli do Izraele na nedělní zápas Ligy národů, se mohlo přidat dalších deset, kteří byli na sobotním přetestování na Kypru negativní. Trenér Šilhavý z nich pro zápas Ligy národů vybral devítku.

Zároveň se v Praze na hotelu schází vybraní hráči z české ligy, kteří se chystají pod trenérem Davidem Holoubkem pro případ, že by někoho z původní nominace hygiena nepustila na středeční duel do Skotska.

„U tří pozitivně testovaných hráčů byl na Kypru během sobotního přetestování potvrzen pozitivní výsledek, u dvou dalších osob byl pak výsledek opět neprůkazný. Zbývajících čtrnáct osob, z toho deset hráčů, bylo na dnešním přetestování negativních a jsou tak připraveni pro potřeby pokračujícího reprezentačního srazu,” uvedl Michal Jurman, tiskový mluvčí FAČR.

„Postup bude v tuto chvíli takový, že trenér Šilhavý vybere devět hráčů z deseti, kteří jsou v tuto chvíli na Kypru a které jsme schopni přesunout zítra (v neděli) ráno do Izraele. K dispozici tak bude mít na utkání 18 negativně testovaných hráčů. Stejné letadlo se pak vrátí zpět do Larnaky pro zbytek negativně testovaných osob, které přesune ještě během neděle do Prahy. Co se týká tří pozitivně testovaných hráčů, kteří zůstávají zatím v Larnace, FAČR už nyní jedná intenzivně s Ministerstvem zahraničí ČR i českým velvyslanectví na Kypru, stejně tak s UEFA, o jejich případném a co nejrychlejším přesunu do České republiky,” pokračoval Jurman.

Ihned po nedělním zápase se mužstvo přesune do Prahy, kde dojde k dalšímu přetestování celého týmu a počká se na rozhodnutí hygieny. „Na jejich základě se teprve rozhodne o personálním obsazení týmu pro středeční utkání ve Skotsku,” upřesnil Jurman.

Pokud by došlo k dalším problémům, na zápas ve Skotsku se chystá náhradní výběr. „Povolaní hráči z české nejvyšší soutěže se scházejí v sobotu na hotelu a zatím tedy zůstávají v České republice, kde se připravují pod vedením trenéra Davida Holoubka pro případ, že by právě hygienická opatření mezi jednotlivými státy neumožnovala, aby tým, který se v pondělí vrátí z Izraele, cestoval do Skotska na další utkání,” dodal Jurman.

Páteční druhá vlna testování v Larnace, kde se tým chystal po středeční výhře 2:1 v přípravě nad domácím Kyprem, odhalila v národním týmu tři nakažené hráče a dalších 16 neprůkazných případů, z toho jedenáct hráčů a pět osob z řad realizačního týmu a zaměstnanců FAČR. Dnešní kontrolní odběry potvrdily tři původní pozitivní nálezy a další dva výsledky byly znovu neprůkazné - jeden z nich u hráče.

Kouč Šilhavý bude mít v Izraeli 18 negativně testovaných hráčů a pro duel v Haifě nebude muset mužstvo doplnit o dopoledne avizované náhradníky.

Osmnáct českých hráčů pro Izrael Brankáři: Tomáš Vaclík, Tomáš Koubek (Filip Nguyen) Obránci: Aleš Matějů, Ondřej Čelůstka, Tomáš Petrášek, Ondřej Kúdela, Jan Bořil, Vladimír Coufal, David Hovorka, Pavel Kadeřábek, Záložníci: Tomáš Souček, Petr Ševčík, Tomáš Holeš, Vladimír Darida, Alex Král, Lukáš Masopust, Lukáš Provod. Útočník: Matěj Vydra. Absentující pětice: Dočkal, Hložek, Barák, Novák, Nguyen (Koubek)