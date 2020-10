Objev Provod válí, sám si analyzuje tréninky: Jsem rád za každou šanci

Na Provodovi nebylo v neděli večer znát, že odehrál stejně jako na Kypru devadesát minut, ani že se během utkání přesunul z křídla na hrot. Byl živý, neustále se pohyboval, dovolil si, působil sebevědomě. „Jsem rád za každou šanci, kterou v reprezentaci dostanu, za každou minutu, kterou odehraju. Pro mě je to splněný sen,“ přiznal pak v rozhovoru pro ČT.

Třiadvacetiletý záložník Slavie se v elitním výběru země zatím rozkoukává, debutoval za něj před měsícem proti Slovensku, teď si připsal další dva starty. Ale jeví se opravdu zajímavě, ukazuje, že je v posledních měsících v dobrém rozpoložení. Proti Izraeli mohl dát dokonce i gól, jenže na přihrávku Petra Ševčíka pár minut před závěrečným hvizdem jen těsně nedosáhl.

Přitom koho by ještě nedávno napadlo, že Provod se takhle vyšvihne. Na jaře minulého roku pomáhal Českým Budějovicím k postupu do první ligy, pár týdnů po startu uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY se z jihu Čech stěhoval do Edenu. Trochu překvapivě, ale jeho případ opět ukazuje, že trenér Jindřich Trpišovský umí s hráči, které chce, pracovat a posouvat je dál.

Ještě k jeho transferu: nebyl jednoduchý, protože patřil Plzni. „Dokonce bych řekl, že jsem byl přesvědčený o tom, že to vyjít nemůže. Můj manažer mi řekl o zájmu Slavie a sám tomu nedával příliš mnoho nadějí, protože moc hráčů z Plzně do Slavie nechodí. Když to nakonec vyšlo, byl jsem velmi šťastný,“ vylíčil Provod na jaře pro slávistický magazín Poločas.

Postupně se sžíval s nabitým týmem a loni na podzim musel být trpělivý. Prostor na hřišti dostával spíš jako střídající hráč, nebo seděl na lavičce. Do prvního jarního kola na Bohemians naskočil v základní sestavě, ale nikoli na křídle, ale na pozici defenzivního záložníka, kde Slavia začala hledat náhradu za Tomáše Součka. To je jen potvrzení jeho univerzálnosti.

Po zranění Petera Olayinky se mu po koronavirové pauze otevřela cesta do základní sestavy. Tuhle šanci využil a stává se z něj stále platnější hráč v kádru mistra.

Ostatně sám na sobě svědomitě pracuje a snaží se využít veškerých možností, které současné technologie nabízejí. Sám si třeba pořídil GPS vestu, aby si pak doma mohl analyzovat trénink. „Snažím se stále vybírat ty nejdůležitější ukazatele a podle nich si specifikovat to, jak byl trénink náročný a intenzivní. Podle toho si pak určím, kde bych se měl v tréninku zlepšit,“ popisoval Provod.

Je inteligentní a cílevědomý. Důkaz? Život profesionálního fotbalisty kloubí se studiem ekonomické vysoké školy.

Tři věci, které ukázala výhra v Izraeli. Výborná fyzička, nejistá obrana a naděje Provod