Čeští fotbalisté to v Lize národů doma zvládnou, tuší experti

Remízu s kurzem 4,10:1 má na tiketu jedno procento sázejících, stejně početná je i skupina, která si myslí, že plzeňský duel Češi k bodovému zisku nedovedou. Nejspíš je láká i kurz na výhru hostí (5,79:1). "Hodně se sází i na výhru Česka bez remízy (1,23:1), počet branek v utkání dvě a více (1,28:1) nebo i to, že Česko vstřelí dvě a více branek (1,63:1). "Oba celky hrají útočný fotbal, kdežto s obranou je to slabší. Je tedy jasné, že se dočkáme ofenzivní partie, z české strany zcela nepochybně a branek by mělo být k vidění víc," tuší Světlíková.

Hodnotit výkony týmů z posledních měsíců je dost ošidné, prakticky každý se potýkal s velkými absencemi kvůli zranění či koronaviru. Česká reprezentace se v Plzni bude chtít jistě ukázat v lepším světle než v poslední přípravě v Lipsku, kde Češi podlehli německému výběru 0:1 a za výsledek mohou děkovat hlavně výbornému výkonu gólmana. "Doma by to prostě Češi měli zvládnout a zvítězit. Pak by mohli jít i do středečního utkání proti slovenskému výběru v dobrém rozpoložení. Motivace k tomu, abychom se dotáhli v tabulce na Skotsko, je veliká," dodává Světlíková.