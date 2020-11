Sivok: Odepisovat Dočkala je na hlavu. Šest let bude mít nároďák z čeho brát

Tomáš Sivok se ze svého gólu do sítě Turecka radovat nechtěl, to Bořek Dočkal slavil vyrovnání pořádně • Pavel Mazáč (Sport)

Tomáš Sivok se ze svého gólu do sítě Turecka radovat nechtěl, to Bořek Dočkal slavil vyrovnání pořádně • Pavel Mazáč (Sport)

Dočkal se na plzeňský trávník dostal až na poslední dvě minuty, kdy národní tým držel jednobrankové vedení. Zatímco ostatní po úspěšném duelu slavili v kabině, sparťanský kapitán zůstal na hřišti a přidával si dlouhé sprinty od vápna k vápnu. Pro lídra týmu nepříjemná situace. Jak vidí Sivok jeho perspektivu? Více se dozvíte v zamčené části iSport Premium článku.

Potěšil vás český výkon proti Izraeli?

„Kluci to zvládli, takže dobrý. První půle vypadala úplně perfektně. Dali branku, Jankto měl ještě dvě šance. Izraelci snad ani jednou nevystřelili na bránu. Určitě by jim pomohl druhý, uklidňující gól, potom se vždycky lépe hraje. Izraelci po přestávce hru trošku srovnali, kluci se dostávali chvilkami pod tlak, bylo to nervóznější. Oni měli dvě šance, ale celkově kluci zvládli zápas výborně, udrželi čisté konto. Slováci nám pomohli, věřím, že nám teď pomůžou i Izraelci (musí bodovat proti Skotsku) a mohli bychom v Lize národů postoupit z prvního místa do lepší skupiny.“

Čisté konto bylo určitě důležité, že?

„Oba stopeři to zvládli výborně. Kluci chtěli hrát podobným stylem už proti Německu, kdy nastoupili Brába (Jakub Brabec) s Jemelkou. Vystupovali hodně doprostřed hřiště, což je někdy na riziko. Němci z toho dokázali vyjíždět, jejich kvalita je trošku jinde. Izraelci nejsou tolik nebezpeční. Kluci jim nenechali metr prostoru, měli spousty balonů, kdy je předskakovali. Souboje a další věci zvládali super, trenér Šilhavý je určitě rád, vzadu může využít další hráče. Je tam i Ondra Čelůstka, Ondra Kúdela, David Hovorka, opravdu má z čeho vybírat.“

Kdo z nich má nejvíc nakročeno do sestavy?

„Asi nejblíž k tomu má Ondra Čelůstka. To je základní stavební kámen, pokaždé, když nastoupil, zápasy zvládl. Ale do EURO zbývá ještě zhruba sedm měsíců, situace se může změnit. Přijdou zranění, pokles formy, to tak bývá. Ale trenér musí mít radost, že stopeři pomohli udržet čisté konto. Skvěle dostupovali, což na Izraelce platilo, nenechali je nadechnout. Celou první půli hráli vyšší presink a nenechali je z toho vyjet. Když se z toho dostali, kluci zvládali rychlý návrat za balon, Izraelci dlouho neměli žádné velké šance. Všichni byli zodpovědní, takticky to zvládli skvěle.“

Je důležitý střed zálohy, kde vypadají velice dobře Tomáš Souček, Alex Král a Vladimír Darida?

„Určitě, na takový styl hry, který český tým předvedl proti Izraeli, se výborně hodí. Ale musím říct, že tady vzniká panika okolo Bořka (Dočkala), že ho najednou začínají všichni odepisovat. To mě přijde postavené na hlavu. Bořek je pro mě pořád nadstandardní hráč, který má přihrávku, jakou z těch tří nemá ani jeden. Umí dát gól. Není to žádný rychlostní typ, který to bude presovat, ale pořád má týmu co dát.“

Takže nesouhlasíte s kritikou na jeho adresu?

„Překvapilo mě, co se okolo něj dělo, to mi přijde trošku nefér. Ale on se s takovým tlakem