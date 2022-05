Češi drilují na hvězdy, odhalil Šilhavý sestavu? Stoper nedokončil trénink

V neděli se vyšvihli do gala kvůli vyhlášení ankety Fotbalista roku, vyvedli přítelkyně, manželky. O den později už se čeští reprezentanti vrátili do práce. Národní tým měl v pondělí v podvečer na Strahově první trénink, který byl celý otevřený pro novináře. Hráči se chystají na čtyři těžké duely v Lize národů. Co mužstvo pod vedením Šilhavého trenérského štábu na úvod pilovalo?

Před pátou odpoledne vyběhl na strahovský trávník kompletní kádr. To znamená 21 hráčů do pole a tři brankáři. K dispozici byl také dodatečně povolaný Alex Král. Záložník West Hamu má za sebou složitou sezonu, zápasy Premier League trávil na lavičce. Přesto od českého kouče obdržel pozvánku a v nadcházejícím týdnu dostane šanci. Místo nemocného Pavlenky doplnil brankářskou trojku Aleš Mandous ze Slavie.

Vstupní trénink do reprezentačního srazu, jehož vrcholem jsou utkání se Švýcarskem (čtvrtek 2. června), Španělskem (neděle 5. června), v Portugalsku (čtvrtek 9. června) a Španělsku (neděle 12. června), mohli celý sledovat novináři. To nebývá zvykem, jindy mohou pozorovat hráče pouze na úvodní čtvrthodinku, často jsou tréninky uzavřené úplně.

Nešlo o vyklusání nebo pozvolný „náběhový“ trénink. Hráči jeli cvičení naplno většinou s balonem, dění řídili asistenti Chytrý s Galáskem. Hlavní kouč Šilhavý sledoval cvrkot v tichosti uprostřed hřiště. „Zapojujeme se! Teď jedeme jedno kolo, nekompromisně!“ hecoval Chytrý hráče při jednom z cvičení. Na reprezentační dril si zvykal nováček Adam Vlkanova, po delší době se k národnímu týmu připojil po zranění Václav Černý z Twente.

Více jak hodinová tréninková jednotka vypadala svižně. Na samý závěr se hrálo na dvě, do zelených tílek se oblékla desítka hráčů v poli, co by mohla patřit ve čtvrtek proti Švýcarsku do základu. Šilhavý zkoušel znovu hru na tři stopery – Brabce, Jemelku a Zimu. Na křídlech operovali Coufal s Černým, uprostřed trojice Lingr, Kalvach, Souček. Vepředu dvojice Vlkanova, Kuchta.

Že by šlo o zahajovací sestavu? Po prvním tréninku to říct samozřejmě stoprocentně nelze, nicméně systém se třemi stopery, který fungoval v baráži ve Švédsku, by do duelu v Edenu zůstat mohl.

Trenéři chtějí tým co nejlépe vyladit na těžké duely v elitní skupině Ligy národů. V nešťastném termínu, kdy toho mají všichni po dlouhém ročníku plné zuby, se pojede hodně na morál. Náročný rok se podepisuje na zdraví hráčů. Někteří na sraz vůbec nedorazili, stoper Tomáš Petrášek trénink nedokončil a s doktorem Petrem Krejčím mladším zamířil do šaten předčasně.