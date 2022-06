Dříč a šlechtic do tandemu! Kuchta s Schickem spolu, to by byla síla

Jen si to zkuste představit: Jan Kuchta v současné formě a vedle něj vyšlechtěný evropský kanonýr Patrik Schick. A ještě Adam Hložek... Ofenziva české fotbalové reprezentace dostává díky obrovskému přínosu slávistického odchovance pro tým nový rozměr, potenciální větší sílu. A taky předvídavost, kterou musel Kuchta dostat darem už do zavinovačky.

Ostatní ještě stojí a čekají, co se stane. On už dělá první pohyb a hádá, kudy asi půjde balon. Nebo hádá... Má to v krvi. Jan Kuchta při obou českých gólech zapnul o dvě vteřiny dřív, než vůbec stihly reagovat helvetské solné sloupy.

První gól dal sám. Aut z rukou Vladimíra Coufala letěl do vápna Švýcarů, Kuchta se přesně v čase 10:09 poprvé pohnul od svého obránce, aniž by mohl vědět, že se k němu míč jistě dostane. Dostal, za dvě vteřiny, bylo 10:11. A Kuchta byl na místě.

Podruhé nebyl střelcem, ale matoucím elementem, kvůli němuž zkoprněl brankář Yann Sommer. Tenhle centr Jakuba Jankta by normálně měl desetkrát z deseti pokusů. Jenže mu tam přebíhal Kuchta. A zase dřív než ostatní, o dvě vteřiny. 57:21, český útočník startuje na sražený míč, 57:25 balon v síti.

Kromě toho se mu podařilo ještě v první půli atakovat Sommera při odkopu tak, že míč srazil, téměř totéž provedl i stoperovi Fabianu Schärovi, jenž při Kuchtově dotírání zpanikařil docela a promáchl. Navíc Schär i druhý střední obránce Nico Elvedi českého střelce faulovali za žlutou kartu.

A ještě další plusy: Kuchta vytvořil dvě šance Janktovi, jednou díky driblinku, podruhé při vyhraném hlavičkovém souboji.

Chytrý: Umíme si je představit spolu

Výkon komplexního útočníka. Napadajícího, důrazného, herně zdatného a s vražedným instinktem. Samozřejmě, že Slavii od jeho zimního odchodu do Lokomotivu Moskva dělá takový problém ho nahradit. A trenéři v české reprezentaci si to už uvědomují taky. Škoda ho nechávat stranou, až se Patrik Schick uzdraví...

„Dva poslední výkony, ve Švédsku a proti Švýcarsku, na to jednoznačně dávají odpověď,“ kýve asistent Jaroslava Šilhavého Jiří Chytrý. „Odevzdal velmi kvalitní výkony, byl obrovsky užitečný pro tým, v zápase měl vlastně jedna plus jedna – u druhé branky byl klíčový jeho tlak na soupeře a gólmana,“ uvědomuje si.

Je pravda, že renomé slávistického odchovance se zatím zdaleka nerovná respektu, jaký si za poslední dobu buduje po Evropě Schick. Sezony v Serii A a v bundeslize z něj udělaly výrobní linku na góly, šlechtice, jenž ve svém mužstvu požívá výsadní postavení.

Je určený téměř výhradně pro zakončování akcí. I v reprezentaci mají totálně rozdílné statistiky. Zatímco Kuchta v podstatě začíná, a proti Švýcarsku se prosadil úplně poprvé, Schick má 33 startů a sedmnáct zásahů.

„Umíme si ale představit, že budou nastupovat spolu,“ přiznává Chytrý.

Zejména od baráže se Švédskem v nově ustáleném rozestavení 3 – 5 – 2 se to nabízí. Právě v takovém systému je prostor pro dva útočníky, kteří se můžou dobře doplňovat. Jeden soustředěný na pokutové území a precizní zakončení, tedy Schick, a druhý jednoznačně dělného charakteru.

„Jestli s Patrikem, nebo s Adamem Hložkem, nebo v určitých fázích budou na hřišti všichni, to už je otázka. Honza nás každopádně přesvědčil, že do téhle role dorostl a určitě s ním můžeme počítat,“ uznává Kuchtův význam pro tým Chytrý.

Teď už jen aby se Schick uzdravil. A Česko může mít v útoku velkou sílu.