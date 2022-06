Zázračná „děcka“ z Barcelony v Praze: miliardový útočník i supertalent (17)

Moc silnějších a k tomu nadějnějších výběrů do Prahy přijet nemůže. Španělsko, semifinalista posledního EURO, se možná zase nadechuje ke zlatému období, jaké prožívalo mezi lety 2008 a 2012. Jeho budoucnost je už zase tvořena mimořádnými produkty barcelonské La Masie. Ne všichni sice dorazili, deník Sport a web iSport.cz ale všechna zázračná děcka představuje.

17 let

V sestavě Barcelony se začal objevovat už na podzim 2019, tedy ve svých šestnácti letech, má za sebou tři sezony, ačkoliv poslední dvě z nich byly silně poznamenané zraněními. I proto má tak útlou reprezentační bilanci, i když v kádru Španělska je už od září 2020, tedy od svých sedmnácti let. Slavnou chvíli si užil hned ve svém druhém startu za áčko, proti Ukrajině dal při výhře 4:0 gól a na další nahrál. Pokud si vyřeší zdravotní problémy, má obrovský gólový potenciál.

19 let

Stejně jako Ansu Fati, i nadějný stoper, jehož v mládeži formoval Manchester City, bojuje se zraněními. Na jaře opakovaně pauzíroval kvůli svalovým problémům, sezonu mu pak na začátku května ukončil pochroumaný palec na pravé ruce. Jinak by v kádru Luise Enriqueho téměř jistě nechyběl. V minulém ročníku stihl za Barcelonu, která ho v červenci vytáhla ze City jako volného hráče, i tak 36 soutěžních zápasů.

21 let

Ferran Torres

+ PŘIJEL

22 let

útočník

Barcelona

Bilance v reprezentaci: 24 zápasů/13 gólů

Vychovávala ho Valencia, ve dvaceti si ho vyhlédl do kádru City Pep Guardiola a zaplatil za něj půl miliardy korun. Tam odehrál 43 zápasů, dal dvacet gólů a letos v lednu ho vykoupila Barcelona za více než miliardu. To, že do nové posily vkládá obrovské naděje, potvrdila už tím, že pro jarní část Evropské ligy zapsala jeho a mimo soupisku nechala zkušeného Daniho Alvese, a části platu se kvůli španělským regulím vzdal obránce Samuel Umtiti. Za národní tým nastřílel už třináct branek.