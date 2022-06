Šilhavého zklamala ztráta, chválil Kuchtu. Hra v deseti? Stojím si za tím

Senzace byla blizoučko. Zápas už mířil k nastavení, Česko vedlo 2:1 a Eden napětím nedýchal. V poslední minutě základní hrací doby se však hlavou do balonu opřel Iňigo Martinez a Španělsku zachránil bod. I tak si národní tým zaslouží pochvalu za další výborný zápas. Fantastický part s vysokou uměleckou hodnotou nabídl Jan Kuchta. Na úvodní trefu přihrál Jakubu Peškovi, tu druhou kouzelným obloučkem vstřelil sám. „Je to nesmírně platný hráč a jsem rád, že při absenci Patrika Schicka máme takového útočníka,“ chválil trenér Jaroslav Šilhavý. Národní tým po dvou zápasech Ligy národů vlastní čtyři body a kormidluje k záchraně.

Převládá zklamání, nebo radost, že jste Španělsko zahnali do kouta?

„Jsme zklamaní. To hovoří za vše. Po dvou zápasech Ligy národů máme čtyři body, to jsem si ani ve snu nemyslel. Kluci zaslouží velký dík, ukázali úžasný charakter. Odehráli skvělý zápas. Když jsme postoupili mezi elitu této soutěže, měli jsme obrovskou radost. Ale když se blížily zápasy s giganty, obavy tam byly. Hráčům jsme však říkali, že nesmějí mít strach. Dokázali jsme zabojovat, ukázat český charakter. Jsme hrdí lvi.“

Ceníte si i způsobu, jakým se mužstvo hlavně v druhém poločase prezentovalo?

„Taktika byla správná. Někomu se to možná nemuselo líbit, protože byla defenzivní. Já si ale nemyslím, že proti Španělům můžeme hrát jinak. I hráči to tak cítili.“

Jak to vypadá s hráči, kteří zápas kvůli zranění nedohráli?

„Kuba Jankto dostal silného koňara, uvidíme zítra. Jarda Zelený by měl být v pořádku, schytal ránu do hlavy, byl otřesený. Pokud by oba byli mimo, musíme se zamyslet, zda někoho povoláme.“

První branku jste dostali v deseti. Zvažovali jste, zda zraněného Jakuba Jankta okamžitě nahradíte Milanem Havlem?

„Přemýšleli jsme o tom. Ale kdybychom to udělali, měli bychom už jen jedno okno na střídání. To jsme nechtěli. Vystřídali bychom v posledním slotu třeba tři hráče, pak by se zranil brankář a hráli bychom bez něj. V tu chvíli jsme to komunikovali s hráči v poli, šli jsme vzadu do čtyř. Šlo o naše trenérské rozhodnutí. Stojím si za tím, byť jsme v deseti dostali branku.“

Co říkáte na výkon Jana Kuchty? Cítíte na něm, že si chce z Ruska vybojovat přestup do jiné soutěže?

„Dnes to zvládl zase výborně. Jeden gól dal, druhý zařídil. On zápas odpracuje, nepřemýšlí o tom, že by si odpočinul. Je to nesmírně platný hráč a jsem rád, že při absenci Patrika Schicka máme takového útočníka. Nevím, jestli odejde z Ruska, ale pokud bude podávat takové výkony, asi po něm někdo sáhne.“

Řadíte remízu se Španělskem mezi nejpovedenější zápasy u národního mužstva?

„Těžko říct. Vyhráli jsme s Anglií, remizovali s Belgií, hráli skvěle na EURO. Španělsko bylo favoritem, dobře jsme bránili a čekali na brejky. Dva se nám povedly. Kdybychom vyhráli, asi bych to dal úplně nahoru. Tím, že Španělsko nakonec vyrovnalo, je to něco mezi.“

Půlka čtyřzápasové porce je za vámi, ještě těžší dvě utkání před vámi. Co si slibujete od duelů v Portugalsku a odvetě ve Španělsku?

„V tomto termínu odehrát kvalitně čtyři zápasy není jednoduché. Když jsem se to před rokem dozvěděl, měl jsem bezesné noci. (usměje se) Máme čtyři body, čímž nechci říct, že máme hotovo. Motivace nám nechybí, hráči to vnímají podobně. Když to venku zase odmakají, třeba přijde znovu odměna. Výkon bude důležitý.“