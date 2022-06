Kuchtovy psí kusy. Schicka může zastoupit, ať se do Ruska už nevrací!

Jakub Pešek (vlevo) po Kuchtově nezištné přihrávce posílá Česko proti Španělsku do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Jakub Pešek právě poslal Česko do vedení proti Španělsku a běží se radovat • Pavel Mazáč / Sport

Jakub Jankto naskočil za zraněného Zeleného, ale i on opouštěl hřiště na nosítkách • Pavel Mazáč / Sport

Jan Kuchta oslavuje svou parádní trefu do španělské branky • Pavel Mazáč / Sport

Jan Kuchta se raduje z parádní trefy do španělské síět • Pavel Mazáč / Sport

Jan Kuchta a jeho radost po parádním gólu do sítě Španělska • Pavel Mazáč / Sport

Jan Kuchta posílá nádherný lob do španělské branky • Pavel Mazáč / Sport

Každá absence Patrika Schicka v národním týmu šíleně bolí. Znát to bylo i v baráži ve Švédsku, kde útočník Leverkusenu fatálně chyběl. Nicméně už na podzim poprvé do reprezentace nakoukl Jan Kuchta. Trochu se rozhlížel, procházel adaptačním procesem, na gól čekal celkem dlouho. Sedm zápasů. Nikdy ale nezklamal. Pokaždé odevzdal pro tým maximum a extrémní pracovitost, kterou má v genech. Jen v koncovce mu chybělo trochu štěstí.

V těchto dnech v Lize národů však ukazuje, že Schicka může zastoupit. Trefil se proti Švýcarsku, naprosto se odvázal v nedělní partii se Španělskem. Dal gól, na další nahrál, obranu totálního favorita neskutečně větral.

Po nedělní horké noci platí, že národní tým má dva útočníky, o které se může opřít. A to je skvělá zpráva. Najmě pro Jaroslava Šilhavého.

Kuchtovy výkony budou mít ve světě jistě odezvu. Fantastický part s vysokou uměleckou hodnotou by mohl znamenat i zásadní změnu v hráčově profesním životě. Byť se mu v Lokomotivu Moskva daří, za současné šílené politické situace není život v Rusku něčím, o co by našinec stál.

Až si člověk říká, že Kuchtova reprezentační paráda souvisí s tím, že si rázně hodlá říct o angažmá v západním koutě Evropy. Pokud je tomu opravdu tak, plán se mu daří na výbornou.

Pro vykoupení ze země agresora dělá doslova psí kusy. Z celého srdce mu přeji, ať se do Ruska již nemusí vracet. Pracovní zařazení v jedné z pěti elitních lig by mu slušelo.