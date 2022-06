Slovenské trauma: Po**ali jsme to, uznal Kucka. Kouč cítil ponížení

Traumatická prohra, selhání, hanba… To je jen stručný výběr toho, jak slovenská média označují nečekaný výbuch reprezentace, která v rámci Ligy národů v pondělí podlehla Kazachstánu 0:1. „Vůbec na hřišti neděláme to, co máme dělat,“ zlobil se pak záložník Juraj Kucka. Zklamaný trenér Štefan Tarkovič mluvil o ponížení. A Slováci mohou mít problémy, aby se z neatraktivní ligy C dokázali posunout výš.