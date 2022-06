Jota po náročné sezoně v Liverpoolu: Jsem fit. Česko nám způsobí potíže

Švýcarsko jste porazili jasně 4:0. Jaký bude zápas s Českem?

„Odlišný. Švýcarsko dává důraz na držení míče, Češi hrají jinak. Hned od začátku zápasu spíše obranně. Bude to mnohem komplikovanější hra.“

Jak chcete soupeře překonat?

„Musíme být trpěliví, protože proti nám bude stát kvalitní tým. Očekávám, že nám způsobí potíže.“

Takže vás nepřekvapují výsledky Česka v Lize národů, vítězství nad Švýcarskem a remíza se Španělskem?

„Vůbec, jejich úspěchy jsou dlouhodobější. Dostali se do čtvrtfinále mistrovství Evropy, což se nám nepodařilo. To už přece dává jasný obrázek o kvalitě jejich reprezentace. Uvidíme, jestli se nám ji podaří překonat.“

Hrajete v útočné trojici. Který post vám nejvíce vyhovuje?

„Je mi to jedno, jsme přece v reprezentaci. Můžu hrát uprostřed, napravo, nalevo, nikdy si nevybírám. Pokaždé je to jiné, ale vždy se snažím o nejlepší výkon. Dávám do zápasů všechno.“

Jste fyzicky dobře připravený? Sezona byla náročná.

„Ano, to byla, ale tady jsme v reprezentaci a hrajeme soutěž, která se jmenuje Liga národů, ve které máme výbornou skupinu. Proto jde všechno ostatní stranou. Prošli jsme si tréninkovým kempem, jsme rádi spolu, máme dobrou náladu. Nejsme unavení psychicky ani fyzicky. Jsme tady proto, abychom pomohli naší zemi.“

Řeší se váš nový kontrakt v Liverpoolu. Zabýváte se tím?

„Vůbec, nemám na to myšlenky. Teď jsem v reprezentaci.“