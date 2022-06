Kapitán je po náročné sezoně plný sil. Ronaldo je něco víc, říká Souček

Ubráníte Cristiana Ronalda? Minule dal dva góly Švýcarům.

„Recept hledá každý, ale je těžké ho najít. Za mě je to s Messim nejlepší hráč světa za posledních deset, patnáct, dvacet let. Kvalitu dokazuje každý rok. Vidět Cristiana je zážitek pro každého, kdo má rád fotbal.“

Vy se s ním potkáváte. Jaký je?

„Hráli jsme proti sobě dvakrát. Když se vrátil do Manchesteru United, pozvedl celou anglickou ligu. Lidé koukají na každý jeho zápas, on je něco víc, unikát. Musíme mít za cíl, aby nám nedal gól.“

To se lehce řekne, že?

„Nejlepší by bylo, kdyby nevystřelil na bránu. (směje se) Musíme si všichni pomáhat, protože dobře víme, že v každém týmu, kde je, tak na něj spoluhráči spoléhají. Dávají mu hodně balonů, musíme si na to dát pozor.“

Portugalci zbrojí na Česko: Ronaldo se bavil při bagu, stadion vystavuje nablýskané trofeje Video se připravuje ...

Portugalsko však není jen Ronaldo. Není náhodou silnější než Španělsko, s kterým jste v neděli remizovali?

„No, když jsem koukal na soupisku a začal jsem od pravého beka… Buď nastoupí hráč z Manchesteru United, nebo Manchesteru City. Kvalita je tam obrovská. Oni jsou trochu odlišní než Španělé, jdou přímočařeji na bránu. Už jsme si ukázali, co by na ně mohlo platit, teď to musíme předvést na hřišti.“

Mohlo by to být nové rozestavení se třemi obránci?

„Udělali jsme čtyři body ve dvou zápasech, takže můžeme říct, že se to povedlo. Navíc jsme odehráli hodně dobré zápasy dopředu i dozadu. Ale rozestavení se přece může změnit, je to i o soupeři. Řekneme si, co je pro nás nejlepší, podle toho se rozhodneme.“

Sil máte stále dost? V sezoně jste absolvoval přes šedesát utkání.

„Po posledním utkání v Premier League jsem měl pět dní pauzu a musím říct, že už mi to chybělo. Rád jsem potkal kluky v reprezentaci, těším se na zápasy i tréninky. Sice hrajeme v dovolenkářském období, ale připravujeme se na něco, co dává smysl. Hrajeme o první místo ve skupině.“

Upřímně, čekal jste to?

„Popravdě musím říct, že ne. Proto si to užíváme. Je to takový prázdninový sraz, ale máme skvělou skupinu a jsme všichni rádi. Minulou Ligu národů jsme postoupili do elitní úrovně a teď je to tady. Chceme dokázat, že do ní patříme, být v ní co nejdéle.“

Kuchta oslnil, vybrali jsme NEJ loby z ligy: polo-Schick i Horviho gól z půlky Video se připravuje ...

Hrajeme i pro Kuchtu, jiné angažmá si zaslouží. Snad mu vyjde, co si přeje, říká Černý Video se připravuje ...