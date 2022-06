Souček: Kdo nechce hrát za národní tým, měl by jít do reprezentačního důchodu

Co vyzdvihujete?

„Bojovali jsme celý tým. Za mě jsme odehráli ještě lepší zápas než doma, kde jsme s nimi remizovali. Vlítli jsme na ně od první minuty. Jsou to Španělé, proto drželi balon, ale my jsme si vytvořili příležitosti. Bylo to o produktivitě. Oni dali dva góly, my ne, přesto musím tým pochválit.“

Potíže s proměňováním šancí jste měli už v Portugalsku. Proč se to opakovalo?

„V Edenu nám to tam padalo, dali jsme čtyři góly za dva zápasy, venku ne. Je to složitější. Celých devadesát minut napadat na maximum, pak se dostat do šance, udržet klid a zvládnout koncovku. To jsme nezvládli. Potřebujeme zlepšit pro zářijové zápasy produktivitu, vzít si ji z prvních dvou utkání.“

Ve středu pole s vámi hrál po zranění Michala Sadílka Alex Král. Můžete ho zhodnotit?

„Alex sice u nás ve West Hamu nehrál, ale byl stoprocentně připravený. Pořád byl v klubu, který je špičkou anglické ligy. Trénoval, zlepšil se, podal velmi dobrý výkon. Přeju mu do příští sezony, ať bude hrát kdekoli, aby nastupoval.“

Stadion byl vyprodaný. Pohltila vás atmosféra?

„Byla úžasná. Už když jsme přišli na rozcvičku, byla zaplněná půlka stadionu, lidi byli slyšet, byl to hukot. I Španělé, s kterými jsem se bavil, říkali, že to tady mají rádi. V Portugalsku to bylo podobné, je těžké hrát v takové atmosféře. Věřím, že proti Portugalcům to bude u nás podobné a Češi nás poženou.“

Zvládl jste čtyři celé zápasy. Bylo to složité?

„Už jsem to říkal. I kdybych hrál sto zápasů v sezoně a potom byl sraz, šel bych. Reprezentace je speciální, žádný klub se jí nevyrovná. Kdo by nechtěl nastupovat za národní tým, měl by jít do reprezentačního důchodu. Pro mě je to čest.

Po čtyřech utkáních v Lize národů máte čtyři body. Je to úspěch?

„Myslím, že je to dobré, protože jsme ve hře o udržení, nejsme na sestupové příčce. A to je náš cíl, chceme i v dalším ročníku hrát s extratřídou. V září si to rozdáme s Portugalskem a Švýcarskem, abychom tady zůstali. Musím pochválit celý tým i všechno okolo, co se o nás starali. Byl to dobrý sraz - a to i po herní stránce.“

Hukot v Málaze! Fanoušci bouřlivě přivítali reprezentaci Video se připravuje ...