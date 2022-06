Brabec o výkonech Česka: Na Kuchtu asi přijde nabídka. Co nešlo Hložkovi?

Čtyři zápasy, čtyři body. Výkony českého národního týmu proti elitním evropským celkům dopadly slibně. Domácí skalp Švýcarska (2:1) a následná remíza se Španělskem (2:2) vytvořila slušný základ pro to, aby se Šilhavého družina mezi nejlepšími udržela i do dalšího ročníku Ligy národů. „Klukům to sedlo,“ hodnotí pro iSport Premium fotbalový trenér a někdejší stoper Slavie či Sparty Erich Brabec.

Jak vnímáte české vystoupení v uplynulých čtyřech zápasech?

„Pozitivně. Ani trenérský štáb pravděpodobně nepočítal s tím, že získají tolik bodů a ještě se budou prezentovat takovou hrou. V určitých pasážích splňovala to, co jsem si představoval, že nároďák chce hrát. Je důležité také říct, že na rozdíl od Španělska, Švýcarska nebo Portugalska nám někteří důležití hráči chyběli. Jsem spokojený s tím, jak to národní tým v Lize národů odehrál.“

Vyhovuje českému týmu systém se třemi stopery?

„Tři stopeři hráčům sedí lépe. Vynikl Kuba Brabec jako organizátor a dirigent obrany. Na levé straně máme personální problémy, tam to nefungovalo tak, jak mělo. V každém zápase jsme byli nebezpeční dopředu, bylo to jen o tom, abychom proměnili šance. V zápasech doma se nám to dařilo, v následných dvou venku ne, proto jsme nezískali body. Progres jsem určitě zaznamenal, kluci vzali systém za svůj, sedlo jim to a vynikly tím i některé individuální výkony.“