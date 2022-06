Dloubák: Češi udělali mezi elitou pokrok. Hložek vůbec neměl jezdit

Česká reprezentace vytěžila proti špičkovým evropským soupeřům v Lize národů čtyři body a rozhodně se ani proti Španělsku či Portugalsku na hřišti neztratila. Tým Jaroslava Šilhavého přidal nové prvky, rozvinul tříobráncový systém a ukázal, že umí být konkurenceschopný. Jak se mu podařilo překonat zklamání z baráže a nepříliš povedenou sezonu? A co to znamená do dalších měsíců i s ohledem na kvalifikaci o Euro? Proč Adam Hložek po náročné sezoně na reprezentační sraz neměl jezdit a byla jeho forma znakem únavy, nebo už jsou signály i varovnější? O tom všem a celé řadě dalších témat v novém Dloubáku diskutují redaktoři deníku Sport Radek Špryňar a Martin Vait.