Šilhavý: Tecla vnímáme, přednost má Kuchta. Indonésie není jednoduchá

Mezi útočníky jste opomněl Stanislava Tecla, který prožívá životní období ve Slavii. Proč?

„Vnímáme Standovu formu, ale přednost jsme dali Kuchtovi. Během minulého reprezentačního srazu předvedl, že dokáže být hodně platným hráčem. Spoléháme na to, že to nyní bude stejné. Tecl je skloňovaný pomalu při každé nominaci. Diskutuje se, že je povolaný, když nedává góly. Teď je dává, ale zatím ve výběru není. Nominace však není úplně konečná. Tři místa máme volná, jedno zaplníme třeba Standou. Mezi útočníky jsme zařadili Hložka, ale ten může hrát ze strany. Místo tam prostě máme.“

Největším překvapením je Ondřej Kúdela hrající za indonéskou Persiji. Můžete vysvětlit, z jakého důvodu jste na něj ukázal?

„Trochu jsme na štíru se středními obránci, navíc je komplikace se zraněným Holešem. Původně jsme si mysleli, že se dá dohromady Krejčí ze Sparty. Nevyšlo to. Na marodce jsou také Petrášek a Čelůstka, stejně tak Kalas. Ondra trochu zmizel z očí, ale my ho sledujeme přes video, máme přehled. Můžeme polemizovat o kvalitě indonéské ligy, Ondra ale v minulosti ukázal, že je zkušený hráč a že nám může pomoct.“

Chápu to správně, že jste některé zápasy Persije viděl?

„Nepodceňujte nás. (usměje se) Ano, viděl, zápasy sledujeme. Máme k dispozici link, na kterém utkání běží. Jsou tam plné stadiony, bláznivá atmosféra. Ondra je v pohodě, hraje každý zápas, zezadu řídí hru. Jak říkám, máme prostě problémy se středními obránci. Proto jsme se takto rozhodli.“



Jaká je tedy úroveň indonéské soutěže?

„Za prvé si myslím, že všude je to složité. Žádná liga není jednoduchá. V Indonésii působí domácí hráči spíše menšího vzrůstu, jsou nepříjemní, pořád je máte za zády. Mužstvo vede Thomas Doll, bývalý skvělý hráč Německa a reprezentace. Do tamní ligy chodí Evropané. Z hlediska taktiky je to na vysoké úrovni. I zázemí je perfektní, kluci si to pochvalují. Co se týče tréninků, je to podobné jako u nás. Zápasy bývají divoké. Jakmile hraje Persija s Bali, je utkání kultivovanější. Pokud hrají s někým horším, je to nahoru dolů. Jsme rádi, že to Ondra zezadu diriguje a Michael dává góly.“

Ano, Michael Krmenčík střílí góly. O něj zájem nemáte?

„Je mezi náhradníky, také Chorý se jeví velice dobře. Na pozici útočníků však máme hráčů dostatek.“

Neuvažoval jste místo Kúdely povolat třeba plzeňské stopery Pernicu, či Hejdu?

„Hejda se zřekl reprezentace, Pernica je mezi náhradníky.“

Pojďme probrat ještě některá další jména. Petr Ševčík je v kádru, naopak Jan Sýkora mezi náhradníky.

„Šéva je spíše středový hráč, měl zranění, ale dal se dohromady. Byl s námi na mistrovství Evropy, to taky hrálo roli. Teď byl nemocný, už je z toho venku. Pro tým byl vždycky přínosem. Siky předvádí dobré výkony v Plzni, je to fotbalista spíše do lajny, umí zahrát na více postech. Ve finále jsme se ale rozhodli pro Ševčíka.“

Jakub Jankto po přestupu do Sparty zrovna nezáří, přesto má místo v týmu. Spoléháte na jeho zkušenost?

„Přesně tak. Je s námi od začátku. Souhlasím, že nemá oslnivou formu, ale v národním týmu jsme se na něj mohli vždy spolehnout. Zvažovali jsme nominaci i jiných hráčů. Třeba Davida Juráska ze Slavie, nebo Tomáše Čvančary, ale nakonec jsme se domluvili s Honzou Suchopárkem (trenérem U21), že před důležitými barážovými zápasy mu do nominace sahat nebudeme. Hrají o hodně.“

Při rozcvičce před nedělním duelem Slavie s Českými Budějovicemi se zranil Tomáš Holeš. Jak to s ním vypadá?

„I kvůli problému Tomáše jsme nechali v kádru tři volná místa. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nějaké zprávy máme. Ke konečnému rozhodnutí dojde v příštích dnech.“

Vzhledem ke zmiňovaným problémům se stopery, je možné, že cuknete od oblíbené varianty se třemi obránci?

„Pořád je to možnost. Uvidíme, v jakém stavu hráči přijedou. Jarda Zelený hraje ve Spartě stopera, v nominaci jsou kluci, kteří by to zvládli. Poradili bychom si.“

Dělá vám starost herní průměrnost Adama Hložka v Leverkusenu?

„Posledně odehrál asi nejkvalitnější utkání. Nastoupil na šedesát minut. S Adamem jsem mluvil. Říkal, že byl trenérem chválený. Není to pro něj jednoduché, Leverkusen má kvalitní tým, ale věřím, že to časem zvládne a najde si místo v základní sestavě.“

Nominace české fotbalové reprezentace na utkání Ligy národů s Portugalskem (24. září v Praze) a ve Švýcarsku (27. září v St. Gallenu):