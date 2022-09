Vaclík o trápení Olympiakosu: Jsme jako Sparta. Myslí na návrat?

Situaci v Pireu přirovnává k soužení Sparty. „Nemá výsledky. V tom vidím paralelu s námi. Herně to vypadá slušně, výkony snesou měřítko, ale nejdůležitější jsou body,“ klopí zrak.

V reprezentaci si chce zvednout náladu. Česko čeká finiš Ligy národů. V sobotu přivítá doma Portugalsko, o tři dny později se pokusí v St. Gallenu odsoudit k sestupu z elitní skupiny domácí Švýcarsko.

V kariéře jste toho zažil už spousty, nicméně v Řecku zažíváte novinku. V sezoně budete mít už třetího trenéra…

(ušklíbne se) „Je to tak. Sám jsem zvědavý, kdo nás po reprezentační pauze bude čekat, pro koho se vedení rozhodne. Sezonu jsme nezačali vůbec dobře, bohužel vždycky je první na řadě trenér. Už u nás skončili dva. Nic podobného jsem ještě nezažil.“

Co se v Olympiakosu děje?

„Začalo to už v druhé polovině minulé sezony. Naše výkony nebyly dobré, ale pořád jsme vyhrávali. Už tehdy jsem však cítil, že to není ono. Kvalita hráčů, a sami víte, koho jsme v létě podepsali, je mnohonásobně vyšší, než naše výkony a výsledky. Musíme být lepší, dominantnější. Nepovedla se nám už příprava, která vyvrcholila domácí porážkou 0:4 s Haifou (předkolo Ligy mistrů). Poté přišel mladý španělský trenér Carlos Corberán, věkem zhruba jako já. Což pro mě byla také novinka. Výkony byly lepší, ale bez výsledků. Něco podobného jako nyní ve Spartě. Na tým padla obrovská deka, nejsme schopni se z toho dostat. V takové situaci jsem nikdy nebyl. Snad možná poslední rok v Basileji. Je to hrozně zvláštní, vyhráli jsme dva zápasy ze třinácti…“

Přijde mi, že srovnání se Spartou docela sedí. Sledujete ji pečlivě?

„Samozřejmě. Pro mě je zajímavá už tím, že v létě přišel Brian Priske. V minulé sezoně, kdy vedl Antverpy, jsme proti nim hráli. Výkon mužstva se mně extrémně líbil. Přehráli nás, hráli velice zajímavý fotbal. Od kluků ze Sparty nějaké zprávy mám, s trenérem jsou velice spokojení, stejně tak s tréninkovou náplní. I po lidské stránce si Briana pochvalují. Bohužel nemají výsledky. V tom vidím paralelu s námi. Herně to vypadá slušně, výkony snesou měřítko, ale nejdůležitější jsou body. Bohužel momentálně je nemáme my ani Sparta. Věřím, že v obou klubech se to po pauze otočí a budeme stoupat vzhůru.“

Sparta má sice pět brankářů, před dvěma týdny dorazil z Manchesteru United Matěj Kovář. Přesto se mezi experty často mluví o tom, že jí v brance chybí výrazná osobnost. A několikrát padlo vaše jméno. Uvažujete o návratu? Řekněme třeba v letním přestupním okně?

„Ano, návrat do Sparty v hlavě mám. Nevím kdy, jestli zrovna příští léto… Matěj má hostování vyřízené na jeden rok. Co mám zprávy, Sparta s ním má delší plány. Pozice prvního gólmana bude obsazená. Doufám, že se mu bude dařit. Viděl jsem šoty z prvních dvou utkání, podal dobré výkony. Určitě se bude zlepšovat.“

Olympiakos v létě nakupoval velká jména. Dorazil legendární Marcelo, chorvatská ikona Šime Vrsajlko, naposledy James Rodriguez. Cítíte se dobře v takové společnosti?

„Samozřejmě. Odráží to velikost klubu. V Česku pozoruji tendence Olympiakos podceňovat, ale tihle borci mají obrovskou kvalitu. Co jsem je stihl poznat, jsou to skvělí kluci, hodně komunikativní. Věřím, že na hřišti nám pomůžou a výsledkově se zvedneme.“

V kádru, byť rezervy klubu, je exslávistický útočník Denis Alijagič. Děláte mu průvodce?

„Zatím se vídáme spíše mimo fotbal. Trénoval s námi jen párkrát. V týmu je obrovská konkurence, na soupisce máme i s Denisem pětačtyřicet hráčů. V jeho letech je to obrovsky těžké. On je však dobře nastavený v hlavě. I když šel hrát za béčko, tak mně říkal, že si vystřílí posun do áčka. Že dá pár gólů, aby ho povolali nahoru. Pro úspěch chce udělat maximum. Fakt je dobře nastavený, výborně jazykově vybavený, domluví se španělsky i anglicky. Do party zapadl velice rychle.“

Plánujete, že si na srazu zvednete náladu?

„Ano. Hrozně jsem se těšil. Je tady vždycky super parta, uvidím všechny kluky. Venku jsem devátým rokem, srazů už nemusím zažít tolik.“

Zvýšila se vám konkurence v podobě Jindřicha Staňka, viďte.

„Vím, jaké výkony Jindra podává. Plzeň dotáhl až Champions League. Přiznám se, že nevím, co trenéři zamýšlí. Zatím jsem s nikým nekomunikoval.“

Jak se vám zamlouvají výkony Staňka v brance Viktorie?

„Především jsme jiní. Já jsem spíš kliďas, Jindra je divočák. Extrémně silný, rychlý, má silné nohy, díky kterým se dokáže dostat do těžkých pozic. Také má hrozně rychlou reakci na balon, spoustu věcí chytí z velké blízkosti. Rok v Plzni ho posunul strašně dopředu.“

Na výkonech gólmanů bude v závěrečné sadě zápasů Ligy národů hodně záležet. Proti Portugalsku a ve Švýcarsku asi budete v permanenci.

„Čekají nás důležité zápasy. Sami to cítíme. Máme zkušenost z června. Hrozně nám to pomohlo, tým se zase může posunout dál. Konfrontace s nejlepšími týmy v Evropě na reprezentační úrovni je extrémně důležitá. Udržet se v elitní skupině je velká výzva. Rozjeli jsme to velice dobře. Kdyby Švýcaři neporazili Portugalce, bylo už téměř hotovo. Je možné, že rozhodující zápas odehrajeme až v úterý v St. Gallenu.“

Jak se těšíte na další souboje s Ronaldem? Třeba to bude naposledy, kdy se potkáte…

„Po letních peripetiích a poté, co nenastoupil na začátek přípravy Manchesteru United, se bude na nároďák určitě těšit a bude mít do zápasu velkou chuť. Snad se nám ho podaří ubránit. Portugalsko ale není jen Cristiano. Sami jsme v prvním zápase viděli, že mají nadstandardní kvalitu na všech postech.“

V červnu Ronaldo gól Česku nedal, zápas končil poněkud frustrovaný.

„Jakmile nedá gól, je vždycky frustrovaný. (směje se) Ukazuje to na jeho mentalitu, chce střílet góly, pořád je hladový. Ostatně jde o jeden z důvodů, proč si udržuje i v sedmatřiceti letech takovou výkonnost.“