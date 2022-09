Šilhavý: Forma hráčů? Všichni jsou v dobré náladě, Schick je hladový

Je rozpoložení hráčů potíž?

„Na tréninku jsou v dobré náladě, útočníkům to tam padá, tak si to snad přenesou na hřiště. Tam samozřejmě platí jen ukázaná. Vím, že se týmům některých kluků nedaří, ale věřím, že mnozí přijeli s tím, že je to tady nakopne. Třeba Patrik Schick bude hladový po gólech a ukáže to tady.“

Schick se vrací po roce. Je pro vás pořád zásadní?

„Je to samozřejmě rozdílový hráč, což dokázal v minulé sezoně, kdy se pral s Lewandowskim v bundeslize o krále střelců. Když se s ním bavím, sleduju ho, tak vidím, jak je natěšený na zápas. Chce dávat góly, chce se zase ukázat našim fanouškům.“

Proti němu bude stát Cristiano Ronaldo. Jsou hodně rozdílní?

„Na mistrovství Evropy dali stejně gólů, myslím, že už je to mezi nimi fifty, fifty. (usmívá se) Pojetí hry mají trošku jiné. Ronaldo si chodí po hřišti, kam chce, tolik se nezapojuje do obranné fáze. Páťa jde vyloženě do vápna, do koncovky, je to hrotový útočník.“

Platí Ronaldo pořád za takovou hrozbu?

„Musíme si ho všímat. Když je hra jinde, tolik se nezapojuje, čeká na balon, kde vypadne. Pak ho dostane do brejku, kdy je nezastavitelný, nebo se spíš hůř zastavuje v tom jeho rychlém běhu. Nesmíme ho nechat ani na chvíli volného, ale není to jen o Ronaldovi, i když to je fenomenální hráč. Mají i další skvělé hráče, takže obracet se jen na něj by nebylo dobré.“

Tomáš Souček říkal, že se vám červnový zápas v Portugalsku, kde jste prohráli 0:2, nepovedl. Vezmete si z něj něco?

„S Tomášem souhlasím jen částečně. První poločas nebyl z naší strany dobrý, ale ve druhém jsme naznačili, jakým způsobem bychom mohli hrát.“

Zkuste ho popsat.

„Ale ve druhém poločase jsme už byli po zisku míče hodně aktivní. Šli jsme rychle dopředu, měli jsme tam sprintové náběhy a dostávali jsme se do šancí. Neříkám, že úplně vyložených, ale Adam Vlkanova měl velikou. Jejich obrana se dá překonat. Musíme být odvážní, oni mají skvělý tým.“

Pomůže vám vyprodaný Eden?

„Ne nadarmo se říká, že diváci, a vlastně domácí stadion, jsou dvanáctý hráč. Fanoušci nám vytvoří atmosféru, hraje se líp. Hráči jsou vybičovaní, aby soupeře přehráli, což se nám tady teď daří. Byli bychom určitě rádi, aby to tak bylo i po sobotním zápase.“