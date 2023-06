Chorvaté jsou ve finále Ligy národů. Nizozemsko přehráli v prodloužení

Mario Pašalič posílá míč do branky • Reuters

Fotbalisté Chorvatska porazili 4:2 po prodloužení Nizozemsko a poprvé postoupili do finále Ligy národů. Semifinálový duel v Rotterdamu rozhodl v 98. minutě střídající útočník Bruno Petkovič. Bronzové medailisty z loňského mistrovství světa čeká v souboji o trofej vítěz čtvrtečního utkání Španělsko - Itálie. Nizozemci sehrají rovněž v neděli duel o třetí místo.

Vyrovnaný první poločas na stadionu De Kuip nabídl jedinou větší šanci, a hned gólovou. V 34. minutě dostal Malen hodně času na zpracování míče v pokutovém území a křížnou střelou se trefil přesně k tyči. Čtyřiadvacetiletý útočník Dortmundu pátou reprezentační brankou potvrdil formu, v posledních 11 soutěžních zápasech dal osm gólů.

Chorvaté se brzy po změně stran dočkali vyrovnání. V 55. minutě stáhl Gakpo ve vápně Modriče a pokutový kop s přehledem proměnil Kramarič. Rovněž kanonýr Hoffenheimu prožívá vydařený závěr sezony, na osm zásahů potřeboval jen o dvě utkání více než střelec úvodní branky dnešního duelu.

Svěřenci kouče Daliče byli ve druhé půli aktivnější a v 72. minutě šli poprvé do vedení. Ivanušec našel centrem do vápna Pašaliče, jenž z voleje podruhé překonal Bijlowa. Domácí přesto prodloužili neporazitelnost v základní hrací době na stadionu De Kuip na 32 zápasů za sebou. V poslední šesté minutě nastavení se ve skrumáži zorientoval nejlépe Lang a technickou střelou poslal duel do prodloužení.

V něm už ale skóroval pouze balkánský celek. Nejprve se Petkovič trefil k bližší tyči střelou z 20 metrů a ve 116. minutě uzavřel skóre z další penalty kapitán Modrič. Nizozemci po 40 utkáních odešli poražení v zápase, v němž se ujali vedení 1:0.

Chorvaté po souboji o bronz na mistrovství světa 1998 zdolali dnešního soupeře i ve druhém soutěžním měření sil a zahrají si o trofej hned při své premiérové účasti ve Final Four. „Oranje“ naopak nezopakují finálovou účast z premiérového ročníku Ligy národů v roce 2019.

Final Four fotbalové Ligy národů v Nizozemsku - semifinále v Rotterdamu:

Nizozemsko - Chorvatsko 2:4 po prodl. (2:2, 1:0)

Branky: 34. Malen, 90.+6 Lang - 55. Kramarič z pen., 72. Pašalič, 98. Petkovič, 116. Modrič z pen.