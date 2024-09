Po jízdě se Spartou do repre. Ryneš o posunu: Jsem pořád jen kluk z vesnice

Je až neuvěřitelné, kam až se odrazil po hostování v Hradci Králové. Matěj Ryneš za poslední rok oslavil se Spartou mistrovský titul, vítězství v českém poháru a postup do Ligy mistrů. Rázem se posunul až do národního týmu, s nímž odehraje utkání Ligy národů proti Gruzii a Ukrajině. Jde o mimořádně rychlý skok, který může s hlavou fotbalisty snadno zamávat. „Vůbec ne, já jsem pořád stejný kluk z vesnice,“ usmál se 23letý obránce.

Minulý týden zazvonil telefon, na druhé straně se ozval také hlas Ivana Haška, trenéra národního týmu. Matěj Ryneš se před startem nové sezony Ligy národů dočkal, i když na místo v nominaci pomýšlel už před březnovým srazem.

Měl jste v hlavě už účast na EURO?

„O to nejde, pozvánka přišla teď. Vždycky podávám na hřišti co nejlepší výkony a od toho se pak všechno odvíjí. Hodně mi pomohla těžká utkání v předkolech Ligy mistrů, cítím se připravený. Ale k tomu, že jsem tady, současně přispěla i některá zranění.“

Přesto trenér Ivan Hašek v analýze šampionátu přiznal, že o vašem jméně v té době uvažoval.

„Měl jsem nějaké signály, že by to třeba mohlo vyjít. Ale když jsem viděl zveřejněnou nominaci, bral jsem to tak, jak to bylo.“

A byl jste zklamaný?

„Samozřejmě šlo o velký turnaj a každý hráč se na něj chce dostat. Ale zkrátka jsem si řekl, že musím udělat ještě něco víc.“

Teď jste si splnil po postupu do Ligy mistrů další cíl?

„Každý malý fotbalista se chce jednou dostat do reprezentačního áčka. Já už si tohle splnil, za což jsem rád. Ale super bude, když odehraju ještě nějaké zápasy.“

Věříte si? Skrz absence jste jednou z mála možností na pozici levého záložníka.

„Je tady ještě Zelí (spoluhráč Jaroslav Zelený ze Sparty). Ale šance je velká, budu se snažit ji chytit za pačesy. Samozřejmě doufám, že to vyjde.“

Se Zeleným bojujete o místo ve Spartě a teď i v národním týmu. Přijde na to někdy řeč?

„Občas si z toho děláme srandu. Ale situace není taková, že bychom po sobě jeli. Jde o zdravou konkurenci.“

Láká vás představa, že se potkáte s gruzínskou hvězdou Kvaracchelijou?

„Pro mě je asi dobře, že hraje na druhé straně než já. Je to výborná fotbalista, určitě jde o jednoho z hráčů, na které se musíme připravit.“

Je složité přepnout hlavu na národní tým po euforii ve Spartě?

„Úplně ne. Tady jsou ještě lepší hráči než ve Spartě a čekají nás těžké zápasy. Pokaždé jdu na hřiště, abychom s týmem vyhráli. Moc změn fakt nevidím.“

Vítáte, že v národním týmu budete pravděpodobně hrát stejné rozestavení jako v klubu?

„Samozřejmě, tohle je výhoda. Věřím, věci tady nebudou jiné, než jak hrajeme ve Spartě.“

S jakými slovy vás pouštěl na sraz trenér Lars Friis?

„Gratuloval mi a pak mi řekl, ať se mi daří a hlavně se nezraním.“

Změnil vás poslední rok, v němž jste získal double, dostal se do Ligy mistrů a nakonec do národního týmu?

„Osobně opravdu moc ne. Já jsem pořád stejný kluk z vesnice.“

A z fotbalového pohledu byste našel víc rozdílů?

„Zvednul jsem se, zlepšil jsem se hlavně po taktické stránce a bránění. Vím třeba, jak mám presovat. K tomu všemu mi pomohly hlavně těžší zápasy v předkolech Ligy mistrů.“

Nakoplo vás hostování v Hradci Králové, odkud jste zamířil rovnou do základní sestavy Sparty?

„Když jsem šel do Hradce na hostování, neměl jsem s ligou žádné zkušenosti. Až tam jsem dostal šanci si pořádně zahrát, absolvoval jsem snad všechny zápasy. To mi hodně prospělo a díky tomu jsem se takhle prosadil ve Spartě.“