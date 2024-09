Hübschman o funkci, jednáních i repre: Jsem skromný… Už řešil Kušeje

Petr Fousek, předseda FAČR: Chtěl se dohodnout „Byli jsme konfrontováni s tím, že pozice sportovního manažera je ve vzduchoprázdnu. Po EURO jsme si vyhodnotili. že do Ligy národů ji obsadíme. Kompetence byly do této doby přerozdělené na víc lidí, vehementně se angažoval Eirch Brabec, technický ředitel. Vše bylo s pomocí kolegů zabezpečené. Ale chtěli jsme Erichovi umožnit, aby v některých fázích roku nebyl přetížený. Chci Tomáši Hübshmanovi pogratulovat k nové funkci, jsem rád, že nabídku přijal. Velmi příjemně se jedná s někým, kdo má zájem se dohodnout. Navíc výkonný výbor ho zvolil jednomyslně. Tomáš je nyní integrální součástí realizačního týmu, s mužstvem je od začátku srazu až do jeho ukončení. Což platí v Česku i v zahraničí. Výčet jeho kompetencí je dlouhý, ale jsou jasně rozdělené. V první fázi bychom chtěli využít Tomášových zkušeností. Má na starosti především komunikaci s hráči a s trenéry při tvorbě nominace, tréninků, zápasů nebo soustředění. Kromě toho jeho součástí práce jsou prémiové řády, smlouvy nebo marketingová plnění.“