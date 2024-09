Projekt „Amerika 26“ startuje. Haškovi skončila doba hájení, MS je pro něj sen

PŘÍMO Z GRUZIE | Jediný vydolovaný bod na EURO a mrzutý konec ve skupině pomalu odvály letní měsíce. Ivan Hašek přesměroval výhybku na další, v očích reprezentačního trenéra ultimátní cíl. Češi v sobotu v Gruzii (18.00, ČT sport) startují podzimní Ligu národů, čímž zároveň začínají cestu na světový šampionát v Americe 2026. Leckdo si to možná neuvědomuje, ale o úspěchu dopředu jasně deklarované mise se může rozhodovat už na krásném stadionu v Tbilisi, nikoliv až na jaře v ostré kvalifikaci.

V červnu vzal Ivan Hašek na šampionát do Německa nejmladší kádr ze všech 24 účastníků turnaje. Na zkušené opory (Souček, Schick, Coufal, Barák) nabalil mladé tváře. S jasnou vizí – skládat tým pro vrcholnou akci za dva roky v zámoří. „Jsou tady, aby poznali atmosféru, zvykli si, jak to tady chodí,“ vysvětloval při nominaci na turnaj do Německa. Proto jeli Juráskové, Vitíkové, Červové, ale i Šulcové, Hranáčové, Zimové nebo Hložkové.

Mistrovství světa v Severní Americe 2026 představuje mimořádné lákadlo, především na něj Hašek cílí od svého lednového nástupu na lavičku. Zvlášť po zpackaném EURO si potřebuje napravit reputaci a ihned vítězit, nastavit kvalitní reprezentační tvář.

Hraje také o vlastní pozici u týmu. Zatím nikoho nenapadlo trenéra odvolávat, ale po osmi měsících ve funkci skončila doba hájení. Je třeba ukázat, jakým směrem se má národní tým dál ubírat.

Projekt „Amerika 26“ se rozbíhá už v Lize národů a sobotním startem v Gruzii. „Je jednou z možností, jak se dostat z baráže na mistrovství světa. Pro nás je každý zápas naprosto klíčový, do každého chceme jít v nejlepší sestavě,“ zdůraznil Hašek během nominační tiskové konferenci před probíhajícím reprezentačním srazem.

Vyhrát kvalifikační skupinu a postoupit na turnaj přímo je velmi složitý úkol, úspěch v Lize národů může být nakonec schůdnější variantou. „Pevně věřím, že první dva zápasy ukážou kvalitu, kterou tým má a bohužel ji nedokázal prokázat na EURO,“ přál si sportovně-technický ředitel Erich Brabec.

Češi na červnovém šampionátu neplánovali končit ve skupině. V Gruzii hodlají mimo jiné napravit remízu 1:1 z utkání, kde mužstvo pohořelo zejména v proměňování šancí. „Byli jsme lepším týmem, scházely tomu body, to chceme teď napravit. EURO je pryč, máme nové cíle. Chceme hned prvním zápasem začít maximálně úspěšně, což znamená zvítězit,“ zavelel den před výkopem v Tbilisi kapitán Tomáš Souček.

Podzimní Ligu národů chce tým začít maximálním ziskem a dobře vystartovat za první příčkou ve skupině B. Tou by si Haškův výběr už před startem světové kvalifikace, kde zatím nezná soupeře, dopředu zajistil velmi pravděpodobně minimálně baráž. Přesně jako Češi před více než dvěma lety pod Jaroslavem Šilhavým, kdy je v cestě na mundial do Kataru zastavilo první kolo baráže ve Švédsku (0:1).

„Touha dostat se na mistrovství světa i jako trenér je něco, co mě žene dopředu, je to sen,“ přiznal čerstvě 61letý trenér. Teď po zpackaném EURO nemá kam uhýbat, za co se schovávat.

Hašek jako kapitán dovedl československou reprezentaci na šampionátu v Itálii 1990 až do čtvrtfinále, samostatná Česká republika prošla na jednu z nejsledovanějších sportovních akcí světa jenom jednou – na turnaji v Německu v roce 2006 skončila pod taktovkou Karla Brücknera ve skupině.

V českém fotbale jde o zavedený kolorit – na kontinentální šampionáty se od stříbrného EURO 1996 postupuje pravidelně, naopak mezi světovou elitu reprezentace proniknout neumí. Hašek je u týmu také proto, aby nelichotivou bilanci změnil.

Jako trenér převzal národní tým v boji o mistrovství světa už jednou v minulosti – v závěru světové kvalifikace v roce 2009, kdy se funkce ujal jako tehdejší svazový předseda po konci Petra Rady a jednozápasové epizodě Františka Straky. Tři výhry a dvě remízy ale na postup na šampionát do Afriky nestačily. Povede se to Haškovi tentokrát? Začíná jeho vysoká hra o letenky za oceán.

Pravděpodobná sestava Česka: Kovář - Vitík, Hranáč, Krejčí - Coufal, Král, Souček, Ryneš - Hložek, Provod - Schick.