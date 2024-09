Není čas na zkoušení, říká Hašek. Poděkování fanouškům i vtipné focení

PŘÍMO Z GRUZIE | Za mikrofonem v tiskové místnosti Mikheil Meskhi Stadium v Tbilisi mluvil potichu, ale rázně. Trenér české reprezentace Ivan Hašek (61) v den svých narozenin poděkoval za vřelé přivítání ze strany gruzínského soupeře. Cíl sobotního vstupu do Ligy národů je jasný – těžkého soupeře přehrát a dobře zahájit další éru národního týmu po nevydařeném EURO v Německu.

Ivan Hašek mluvil na tiskové konferenci po kapitánovi Tomáši Součkovi před českým tréninkem na krásně střiženém pažitu stadionu v Tbilisi. Došlo i na vtipný moment – jeden z gruzínských novinářů, který přišel s námořní čepicí, se s trenérem na závěr vyfotil. „Děkujeme za přivítání,“ usmíval se trenér, který by v Gruzii rád úspěšně zahájil cestu podzimní Ligou národů.

Řadíte sobotní utkání na úroveň kvalifikace o mistrovství světa? Úspěch v Lize národů vám může pomoct do baráže…

„Máte pravdu. Zápasy Ligy národů bereme velmi vážně, není zde čas na nějaké zkoušení. Dostat se na mistrovství světa je náš cíl, proto se od prvního zápasu chceme stoprocentně koncentrovat tak, abychom ty zápasy zvládli.“

Alespoň naznačíte, jak uvažujete při skládání základní sestavy?

„Tvoříme ji podle toho, v jaké jsou hráči formě, jak se prezentují na tréninku, jak zvládli v reprezentaci předchozí zápasy, zda jsou zdravotně v pořádku. Také ji skládáme podle soupeře, který s našimi hráči měl určité problémy v zápase na EURO. Je tam hodně proměnných. Máme představu, jak nastoupíme, ale asi víte, že vám sestavu teď neřeknu.“

Chystáte velkou ofenzivu?

„Hlavně bych chtěl poděkovat českým fanouškům i fanouškům Gruzie, jakou vytvořili atmosféru na mistrovství Evropy, chtěl bych pogratulovat gruzínskému fotbalu k obrovskému úspěchu na ME (Gruzie postoupila do osmifinále, kde vypadla se Španělskem). Jejich realizační tým v čele s trenérem Willym Sagnolem odvádí skvělou práci. Chceme vyhrát, takže musíme být ofenzivní, ale také víte, jaké má Gruzie kvalitní hráče na protiútoky, jak je dobře organizovaná vzadu. Musíme si na to dát pozor.“

Nemáte obavy z proměnlivého počasí? Ve středu v Tbilisi silně pršelo.

„Byl jsem se už podívat na hřišti, je připravené a ve skvělém stavu. Jsem si jistý, že tohle by nemělo dělat hráčům nějakým zásadním způsobem problémy.“