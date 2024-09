Návrat rovnou ke kapitánovi? Tři varianty na Gruzii: s Králem i bez něj

Téměř rok si musel počkat, než ho poprvé do zbraně povolal Ivan Hašek. Alex Král (26) vstupuje do nové klubové i reprezentační kapitoly. Výborně zapadl do sestavy Espanyolu, ve Španělsku ho po čtyřech kolech berou jako jednu z nejlepších posil léta. Formu si přivezl i na aktuální sraz národního týmu, v sobotu proti Gruzii by podle informací deníku Sport a iSport.cz dokonce mohl vyběhnout v základu. Jaké varianty sestavy řeší trenéři před vstupem do podzimní Ligy národů?