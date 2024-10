Hašek o těžkém programu: Neúnosné! Bořil? Nerozhoduje věk, patří sem

Hrají pod rostoucím tlakem. Vždyť pokud čeští fotbalisté v pátek prohrají s Albánií, už jen složitě budou vymýšlet cesty k postupu do elitní skupiny Ligy národů. „Je to jeden z klíčových zápasů. Podle toho to musí na hřišti vypadat,“ burcoval trenér Ivan Hašek, jenž už má jasno o obsazení brankářského postu.