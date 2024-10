Zafeiris u velké výhry Řecka v Anglii, hráči ji věnovali Baldockovi (†31)

Fotbalisté Rakouska v Lize národů porazili Kazachstán • ČTK/Severin Aichbauer / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP / Profimedia

Norský útočník Erling Haaland slaví svůj gól proti Slovinsku • ČTK/Fredrik Varfjell/NTB Scanpix via AP

Fotbalisté Finska v Lize národů doma vyzvali Irsko • ČTK/Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva via AP

Evangelos Pavlidis z Řecka slaví svůj gól v Lize národů proti Anglii • ČTK/Bradley Collyer/PA via AP

Řečtí fotbalisté vybojovali v Lize národů historické vítězství 2:1 nad Anglií. Albion se jim podařilo porazit vůbec poprvé, dokázali to dokonce v londýnském Wembley a dvěma góly se o to postaral Vangelis Pavlidis. Výhru pak hráči věnoval zesnulému Georgi Baldockovi (†31). Skupinu B2 vedou s plným ziskem před Angličany, kteří poprvé ztratili body. V elitní divizi A Itálie v oslabení neudržela dvoubrankové vedení a doma remizovala s Belgií 2:2. Francouzi si v Budapešti poradili s Izraelem 4:1. Erling Haaland se dvěma góly podílel na výhře výhře 3:0 nad Slovinskem a s 34 brankami už je nejlepším střelcem v historii norské reprezentace.

V Londýně se skóre změnilo až čtyři minuty po startu druhého dějství. Mezi čtyřmi domácími obránci si Pavlidis našel místo a překonal brankáře Pickforda. Angličané hrající bez kanonýra Harryho Kanea srovnali tři minuty před koncem zásluhou tvrdé rány Bellinghama. Ani na bod jim to ale překvapivě nakonec nestačilo, ve čtvrté nastavené minutě se po skrumáži v domácím vápně opět prosadil Pavlidis. Řekové slavili emotivní vítězství poté, co je v týdnu zasáhla zpráva o úmrtí spoluhráče George Baldocka. Z předchozích devíti zápasů s Anglií uhráli jen dvě remízy

Italové šli do vedení hned na přelomu první a druhé minuty, po milimetrovém Dimarcově centru se nadvakrát prosadil Cambiaso. Pro čtyřiadvacetiletého obránce to byla premiérová trefa v národním týmu. Ve 24. minutě zvýšil Retegui, jenž do sítě dorazil Cambiasovu vyraženou střelu.

O 14 minut později svěřenci Luciana Spallettiho přišli o vyloučeného Pellegrina, který tvrdě zfauloval Theateho. Belgičané stihli snížit ještě před poločasem, z hranice vápna se prosadil De Cuyper. Po hodině hry hosté srovnali díky Trossardovi, jenž za Donnarummova záda doklepl hlavičku Faese. Italové vedou skupinu A2 se sedmi body, o bod před druhou Francií. Belgie je třetí se ziskem čtyř bodů.

Také Francouzi na neutrálním hřišti v maďarské metropoli začali svižně a v sedmé minutě se po chybě brankáře Glazera trefil Camavinga. Gandelman sice ve 24. minutě vyrovnal, ale favoriti si hned za čtyři minuty vzal vedení zpět zásluhou Nkunkua, jenž dal první reprezentační gól. V závěru zpečetili výhru Guendouzi a Barcola. Úřadující vicemistři světa zvítězili i přes absenci zraněného kapitána Mbappého.

Haaland v duelu skupiny B3 se Slovinskem překonal dosavadního norského rekordmana Jörgena Juveho, jenž byl s 33 zásahy v čele národních historických tabulek od roku 1937. Čtyřiadvacetiletý útočník to dokázal už v 36. zápasech, Juve odehrál 45 utkání. Gól dal i útočník Atlética Madrid Sörloth a nepražení Norové vedou tabulku o tři body před svým soupeřem a Rakouskem, které v soutěži ukončilo čekání na výhru a porazilo Kazachstán 4:0.

Skupina A2:

Itálie - Belgie 2:2 (2:1)

Branky: 1. Cambiaso, 24. Retegui - 42. De Cuyper, 61. Trossard. ČK: 38. Pellegrini

Izrael - Francie 1:4 (1:2)

Branky: 24. Gandelman - 7. Camavinga, 28. Nkunku, 87. Guendouzi, 89. Barcola

Skupina B2:

Anglie - Řecko 1:2 (0:0)

Branky: 87. Bellingham - 49. a 90.+4 Pavlidis

Finsko - Irsko 1:2 (1:0)

Branky: 17. Pohjanpalo - 57. Scales, 88. Brady

Skupina B3:

Norsko - Slovinsko 3:0 (1:0)

Branky: 7. a 62. Haaland, 52. Sörloth

Rakousko - Kazachstán 4:0 (1:0)

Branky: 10. Baumgartner, 53. Lienhart, 56. Sabitzer, 79. Seidl

Skupina C4:

Lotyšsko - Severní Makedonie 0:3 (0:1)

Branky: 35. Atanasov, 70. Qamili, 90.+3 Elmas

Faerské ostrovy - Arménie 2:2 (1:1)

Branky: 37. Benjaminsen, 85. Bjartalíd - 44. Zelarajan, 90.+3 Manveljan

Skupina D1:

Gibraltar - San Marino 1:0 (0:0)

Branka: 62. Britto

Skupina D2:

Moldavsko - Andorra 2:0 (1:0)

Branky: 31. Ionita, 90.+5 Cojocaru