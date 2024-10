Expert o Češích: Zápas mě bavil, Bořil je správná cesta. Provod? Ať střílí

Na výkon českého týmu se valí chvála. Líbil se vám?

„Zápas mě opravdu bavil. Měl jsem pocit, že si tým dobře vyhodnotil poslední zápasy. Stejně jako proti Ukrajině (3:2) byla ve hře vidět vyšší intenzita v napadání i ve hře s míčem. Fakt se mi to líbilo. Myslím, že tohle je krok správným směrem.“

Co konkrétně se ve hře zlepšilo?

„Na hřišti jsou hráči, kteří chtějí. Aspoň z toho mám takový pocit. Jasně, pro každého fotbalistu je čest reprezentovat, ale teď je to na hřišti vidět. Všichni makají místo toho, aby byli pasivní a jen vyčkávali. Jdou tomu štěstí naproti, díky tomu padl první gól. Albánce jsme dostali pod tlak a donutili k chybám.“

Aktivní presink najednou fungoval?

„Je to díky personálnímu složení mužstva. Jsou v něm charaktery, se kterými by trenér šel do války, může se na ně spolehnout, že když půjde do tuhého, neuhnout. Jde o Chorého, Šulce, Bořila… Jsou to kluci, kteří když vidí šanci, nepodělají se.“

A taky jde o hráče, kteří mají v klubech herní vytížení.