Birmančevič za Srbsko: důvěra kouče i chvála fanoušků. Kritika herního stylu

Je to ukázková symbióza. Srbský ofenzivní šikula Veljko Birmančevič pomáhá Spartě a Sparta pomáhá jemu. V sobotu odehrál 88 minut v elitní skupině Ligy národů proti Švýcarsku a při svém desátém startu za národní tým se podílel na výhře 2:0 v Leskovaci. Srbové si tak uchovali naději na postup do čtvrtfinále a Birmančevič po utkání promluvil i pro tamní televizi.

Srbsko? Kvalitní fotbalová základna na nosných pilířích, ze které se vždy talentovaní mladící do top lig jen hrnuli. Ještě několik let zpátky by byla utopie myslet si, že za srbskou reprezentaci může hrát dokonce v základu borec z české ligy. Díky Birmančevičovi jde o realitu. Kouč Dragan Stojkovič mu důvěřuje. Vždyť už v září odehrál křídelník z Letné kompletní zápas se Španělskem a osmdesát minut dostal při prohře s Dánskem.

Velkou váhu mají však výkony a týmové výsledky se Spartou. Birmančevič už totiž reprezentoval ve třech případech v roce 2021, kdy kopal ve švédském Malmö. Od té doby si musel na další příležitost skoro tři roky počkat. U kormidla reprezentace je však stále admirál Stojkovič.

Když v září při plichtě 0:0 se Španělskem byl možná nejlepším Srbem na hřišti a odehrál celý zápas, Stojkovič se po utkání vyjádřil, že kdyby jej vystřídal, byl by blázen. Je tedy jasné, že u současného kouče národního mužstva se ofenzivní klenot Sparty těší velké důvěře. Na EURO Birmančevič pouze střídal, v Lize národů už na podzim patří k nejvytěžovanějším.

Nejvyšší jakost v Lize národů je však momentálně na Srby asi přece jen moc složitá písemka. Prohra v Dánsku a remíza se Španělskem, kdy akorát úřadující mistři Evropy nebyli schopni dát gól, hovoří jasně. Na Švýcary se však Srbové chtěli vytáhnout.

Právě na zemi Helvétského kříže totiž mají fotbalovou pifku. Střetli se spolu v důležitých zápasech základních skupin na MS 2018 i 2022. V obou případech vyhrála země pod Alpami a Srbsko balilo kufry směr Bělehrad. K odvetnému mejdanu v Leskovaci tentokrát přispěl i Birmančevič.

„Hráli jsme výborně a kompaktně. Chybělo nám zakončení, ale Aleksandar Mitrovič se vrátil a pomohl nám svou trefou. I Lukič se dostal do šance, bylo to těsné,“ začal pro srbskou televizi RTS Birmančevič, který si připsal rovněž zajímavou možnost v 17. minutě. Zatím mu však v reprezentačním dresu gólově není přáno. Triumf zařídil ten nejpovolanější. Kanonýr Al Hilálu Mitrovič, jenž v reprezentaci v září absentoval a Srbům jeho příspěvek notně chyběl.

Národní tým byl v Srbsku kritizován za své výkony na EURO i za vstup do nového ročníku Ligy národů. Výhra nad Švýcarskem vše špatné nesmaže, ale byla hodně důležitá. „V tom zápase bychom pro Srbsko zemřeli a diváci to cítili. Tohle je správný recept, jak bychom měli hrát za naši zemi. Zvláště doma. Je to pro nás cenné vítězství,“ komentoval mistr české ligy se Spartou.

Birmančevič byl veleben i mnohými fanoušky na sociálních sítích, i když celkově jsou Srbové dál kritizováni. Měli jen 33 procent herního času míč u nohy a ve všech klíčových statistikách byli horší než jejich soupeř. Historie se ale neptá. První výhra v dějinách samostatného Srbska nad Švýcarskem je po nezdarech poslední doby cenná.

Veljko Birmančevič v srbské reprezentaci: