Slavia jako Haškova inspirace. Bez Schicka hrálo Česko lépe, nezapadá

Po derby pražských „S“, které zaslouženě vyhráli červenobílí, si kdekdo říkal: Jestli chce Ivan Hašek u národního mužstva přežít, měl by v pudu vlastní sebezáchovy vsadit na slávisty a dát jim za úkol, aby převedli Trpišovského aktivní způsob hry s vysokým napadáním do reprezentace.

Už nominace dávala tušit, že tohle přání vyslyší. Páteční základní sestava pak na to dala razítko. Objevilo se v ní 6 současných nebo bývalých slávistů. A když k nim připočteme Červa, jenž v Edenu působil v mládežnické kategorii, tak 7. Jen Šulc, Černý, Vitík a Kovář v bráně byli odjinud. Ovšem i Šulc by do Trpišovského fotbalu zapadal.

Tím byl položen předpoklad úspěchu. I v reprezentaci je totiž klíčovým odrazovým můstkem k vítězstvím součinnost celého mužstva. Kdo by o tom pochyboval a po česku nadále tvrdil, že není možné v nároďáku hrát jako v klubu, nechť si pustí utkání Španělska na letním EURO. Mistři Evropy si titul vybojovali perfektní týmovou souhrou podle přesně stanovených principů.

Proto bylo logické, že se v nominaci tentokrát neobjevil Patrik Schick. Nezapadá do stylu hry, který razí Slavie, ale i Xabi Alonso v Leverkusenu. Protože se málo a ve slabší intenzitě zapojuje