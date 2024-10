Souček: Je to o hlavě. Soupeř neví, s čím nastoupíme, zůstáváme nečitelní

Co si vzal tým z páteční výhry proti Albánii?

„Hodnocení proběhlo už po zápase s klukama i realizačním týmem a bylo velmi pozitivní. Ve všech aspektech - prvním jsou tři body, druhým předvedená hra, v neposlední řadě byl zápas i fanouškovsky velmi úspěšný. Byl to skvělý večer české reprezentace.“

Čekáte podobný zápas i v pondělí proti Ukrajině?

„Poslední dva zápasy jsem pyšný na celý tým. Věřím, že podobné naladění v nás zůstane a přeneseme to do pondělního utkání. Jde o další důležitý zápas ve skupině.“

Jak jste na tom vy a vaši spoluhráči po fyzické a zdravotní stránce?

„V poslední době se hodně mluví o tom, že je toho na hráče hodně. Za mě je to pořád víc o hlavě. Po každém povedeném zápase je psychika lepší, únava jde stranou. Celý tým se těší na zápas, pamatujeme si, jak jsme hráli v pátek a snad to předvedeme znovu. Naše psychika je teď skvělá, snad nás to dostane do pohody a budeme na zápas fresh.“

Vyhovuje vám systém 4-2-3-1, ve kterém jste uspěli proti Albánii?

„Tenhle systém znám z klubu, mám ho rád. Nicméně povedené zápasy jsme zahráli i v odlišném rozestavení. Teď to vyšlo všem hráčů, je jedno, v jakém jsme hráli stylu. Je dobře, že rozestavení můžeme měnit. Zůstáváme nečitelní, soupeř neví, s čím nastoupíme, Nebudu tady odkrývat naše karty na zápas, je dobře, že máme víc herních stylů. Vyzkoušeli jsme si nějaké principy na trénincích a dobře nám to sedlo.“

Ve West Hamu máte za sebou i období, kdy jste nenastupoval. Jaká je teď vaše pozice v klubu?

„Tohle je fotbal, jednou jsme nahoře, jednou dole, může se to měnit ze dne na den, z týdne na týden. V reprezentaci i na klubové úrovni. Jako hráči se snažíme dělat maximum, abychom na vrcholu vydrželi co nejdéle. Ve West Hamu máme od léta nového trenéra, v týmu bylo hodně změn. Věřím, že teď se to ustálí, pomohl nám výsledek v posledním zápase (4:1 s Ipswichem), všichni se těšíme, jak budeme po reprezentační pauze pokračovat. Pozici mám v klubu dobrou a věřím, že na mě bude trenér sázet.“

Liší se v klubu a reprezentaci vaše pozice na hřišti?

„Chci být platný na obou stranách hřiště, hlavně ve vápnech, v obranném i útočném. Krýt prostor ve středu pole a být prospěšný týmu i co se týče vůdcovství. Jsem spokojený s tím, jak hraju tady i ve West Hamu.“

S čím na vás vyrukují Ukrajinci?

„Všichni známe sílu Ukrajiny, jejich individuality, jejich hráči nastupují v top týmech a mají kvalitu. Už v Praze ukázali, že jde o velmi silný tým, jsem rád, jak jsme proti nim hráli. O to větší motivaci máme, chceme zopakovat takový výkon proti nim i venku, abychom uspěli. Víme, že pro ně jsou body stejně důležité jako pro nás, po zápase se ukáže, jak na tom kdo bude v tabulce. Čtvrtý zápas ve skupině může hodně napovědět, kdo v ní jak skončí.“