ZNÁMKY Česka: Chorý? Co chtít víc... Pan (ne)viditelný, Bořil si návrat užil

Debakl z Gruzie (1:4) se pomalu ztrácí, česká fotbalová reprezentace se o to alespoň snaží. A jde jí to! Reparát začali proti Ukrajině (3:2) a pokračovali i s Albánií, kterou udolali v Lize národů 2:0. O oba góly se postaral Tomáš Chorý a vysloužil si nejvyšší známku 9. Jak si vedli všichni svěřenci trenéra Ivana Haška? Podívejte se, jak výkony Čechů ohodnotil deník Sport (1-nejhorší, 10-nejlepší). Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.