Hašek: Krejčí je připravený. Dovbyk s Mudrykem? World class hráči

PŘÍMO Z VRATISLAVI | V září to zvládli. S notnou dávkou štěstí, ale zvládli. Češi v Praze porazili Ukrajinu 3:2 a částečně spravili dojem po fiasku v Gruzii (1:4). Nyní se proti Tomáši Součkovi a spol. postaví soupeř i se snajprem Arťomem Dovbykem na hrotu. „Je to world class hráč,“ prohlásil o útočníkovi AS Řím kouč Ivan Hašek. Reprezentační trenér přemýšlí, zda v pondělí večer do základní sestavy vrátit stopera Ladislava Krejčího.

Jak na vás působí současná Ukrajina, která obměnila kádr oproti zářijovému duelu?

„Teď byla ještě daleko kompaktnější. Gruzii, která má smrtící protiútoky, dokázala zastavovat. Naopak sama chodila do rychlých brejků. Mají zastupitelnost díky obrovské hráčské kvalitě. Jsou velmi silní na míči díky individuální kvalitě, k tomu přidali kompaktnost v defenzivě. Bylo to proti Gruzii znát, uhráli nulu. Je to pro nás nejtěžší soupeř v tuhle chvíli, musíme se zkoncentrovat, abychom byli schopni zopakovat výkony jako v posledních dvou zápasech.“

Čekáte jiný zápas než v Edenu?

„Rozestavení bylo podobné, akorát na některých postech byli jiní hráči. Jsou posílení o Dovbyka, což je jeden z nejlepších útočníků v Evropě, možná na světě. Neočekávám zásadní změny oproti stylu, kterým hráli proti nám a proti Gruzii.“

Jak Dovbyka ubránit? A nejen jeho, ale třeba i Mudryka?

„To jsou world class hráči. Šaparenko taky. Navíc mají podporu a servis od ostatních. Tihle tři mají asi největší hodnotu, ale i ti ostatní odehráli velmi dobrý zápas.“

Vy vítěznou sestavu ponecháte, nebo změníte?

„Záleží především na tom, jak budeme vypadat zdravotně a fyzicky. V sobotu jsme měli jenom lehký trénink. Ti, co hráli, měli individuální program. Ostatní zátěžový, ale s tím, že je za dva dny čeká zápas. Uvidíme po nedělním tréninku. Nějaké alternativy máme, sestavu v hlavě taky.“

Je v ní Ladislav Krejčí?

„Asi víte, že vám na to neodpovím. Zkusil jste to dobře, ale opravdu to nemůžu říct. (úsměv) Bude záležet na zdravotním stavu.“

A ten je tedy jaký?

„Co se týče fyzické stránky, to zjistíme až po tréninku. Po mentální jsou hráči dobře nastavení, nemyslím si, že by byl nějaký problém. Bude rozhodovat fyzično a úsudek doktorů. V tuhle chvíli vám neřeknu, kolik máme otazníků.“

Je na Krejčím znát díky pěti devadesátiminutovým zápasům větší pohoda než před měsícem?

„Především bych chtěl říct, že všechny zápasy, které odehrají hráči v zahraničí, máme možnost vidět. Když ne osobně, tak přes televizní obrazovku. Láďu taky sledujeme, uvidíme. V tuhle chvíli je ale připravený a zdravotně v pořádku.“

Ukrajinský kouč Sergej Rebrov prohlásil, že Liga národů není tak důležitá. Prý je to pro něj ideální příležitost, aby viděl v akci nové hráče, protože ostatní mají zátěže až dost. Souhlasíte?

„Mám na to odlišný názor. Tvrdím, že zápasy Ligy národů jsou možností, jak se dostat na mistrovství světa. Každé utkání je důležité.“

A pro vás rovněž, abyste zase nespadli na dno jako po Gruzii a naopak udrželi slušnou náladu...

„Je to důležité, chceme, aby lidi viděli, že jsme udělali nějaký krok kupředu a zlepšili se. V tom musíme pokračovat, i když je vždycky těžší zůstat na nějaké vlně než vyhrát jeden zápas.“