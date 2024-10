Rozehraný, v dobré formě, ale kam s Krejčím? Možná nikam, nebo za...

PŘÍMO Z VRATISLAVI | Na rozdíl od zářijového srazu je rozehraný. I v dobré formě. Ladislav Krejčí za poslední měsíc slušně zvládl utkání s Paříží, Bilbaem, Celtou, Feyenoordem či Valencií. Obstál, v Gironě na něj spoléhají. A stejně to má pětadvacetiletý stoper u Ivana Haška. Pouze jedinkrát reprezentační trenér dobrovolně vynechal Krejčího v základní sestavě. V červnu proti Maltě, kde před EURO dostali šanci členové širšího kádru. Jinak neabsentuje – a proti Ukrajině taky nemusí. Bývalému kapitánu Sparty vyprchává karetní trest, kvůli kterému chyběl v pátek s Albánií. Jenže nároďák předvedl nejlepší výkon pod Haškem, tudíž kouč nemá důvod nic měnit. Co teď? „Láďa je připravený, ještě uvidíme. Bude záležet na fyzické stránce a na úsudku doktorů,“ neprozradil plán.

Normálně by nebylo o čem: zdravý Ladislav Krejčí má jisté místo v základní sestavě Ivana Haška. Platí to od prvního momentu, kdy trenér otevřel dveře od kanceláře na Strahově. Po EURO, které Krejčí jako jeden z mála Čechů solidně zvládl, dokonce kouč prohlásil: „Je to rozený lídr. Takové hráče hledáte, většinou jsou na marketu nejdražší.“

Hašek podržel Krejčího v září, kdy se mu nedařilo. Byl po letním zranění, bez minutáže v klubu. A na výkonech v českém dresu se to projevilo v Gruzii i s Ukrajinou. Nyní je situace jiná. Levonohý stoper ve Španělsku nastupuje pravidelně, dostává se zpátky do formy. Kdyby před měsícem nenasbíral dvě žluté karty, nepochybně by v pátek na Letné bránil Albánce.

Nakonec je uhlídali (ex)slávisté s Martinem Vitíkem. A to tak dobře, že je naprosto relevantní uvažovat nad tím, jestli Hašek bude chtít v polské Vratislavi vůbec něco měnit. Nefungovala totiž pouze defenziva, ale i ofenziva. Nebo ještě jinak a líp: šlapalo skoro všechno. Češi předvedli nejlepší výkon pod současným realizačním týmem.

A teď sahejte do sestavy po tak povedeném večeru...

Zvlášť když jsou bohudík všichni v pořádku, byť například Tomáš Holeš podle informací deníku Sport nebyl během víkendu zcela stoprocentní. „Po mentální stránce jsou hráči dobře nastavení, nemyslím si, že by byl nějaký problém. Bude rozhodovat fyzično a úsudek doktorů. V tuhle chvíli vám neřeknu, kolik je otazníků. Nějaké alternativy máme, sestavu v hlavě taky. Ale teprve uvidíme,“ zůstal Hašek tradičně tajemný na nedělní tiskové konferenci.

Krejčí na trávník parádního stadionu místního Slasku, kde Češi na EURO 2012 úspěšně odehráli základní skupinu a kde byl současný manažer reprezentace Tomáš Hübschman jedním z nejlepších hráčů, dorazil jako předposlední. Oblékl tepláky a v bílých kopačkách se okamžitě připojil k dvojici Vitík, Adam Hložek. Úsměvy rozdával on i opodál stojící předseda FAČR Petr Fousek.

Vyměnit Krejčího za Bořila?

Pokud by se realizák rozhodl Krejčího do sestavy instalovat, zřejmě by to odnesl jeden z dvojice Vitík, Holeš. Nabízí se sice i odpočinek pro Jana Bořila, nicméně tvrďák ze Slavie je po absentujícím Matěji Rynešovi a Jaroslavu Zeleném už tak třetí volbou na pozici levého beka. Není pravděpodobné, že by Mychajla Mudryka s Arťomem Dovbykem, které Hašek označil za world class fotbalisty, naháněl Milan Havel nebo Ondřej Zmrzlý.

Vyřešit výměnu kus za kus, tedy Krejčího za Bořila, by mohl přechod na rozestavení se třemi stopery. Má to ale dva háčky. Nároďák by touto variantou přišel o možnost přepínání z trojky na čtyřku, což s univerzálem z Edenu lze. A hlavně to v obou posledních (vítězných) duelech fungovalo.

„Je dobře, že rozestavení můžeme měnit a máme více stylů. Zůstáváme nečitelní, soupeř neví, s čím nastoupíme,“ pochvaloval si i kapitán Tomáš Souček.

Druhý háček? Lukáš Provod, aktuálně hrající možná v životní formě, by se asi přesouval na post levého wingbeka. Což o to, tak inteligentní borec nadstandardně zaskočí všude. Utlumit však jeho obrovský akční rádius, trhání obran nekonečnými náběhy a klid na posledních třiceti metrech se v současné fazoně nejeví zrovna rozumně.

„Chceme, aby lidi viděli, že jsme udělali krok kupředu a zlepšili se. Aby se udržela pozitivní nálada mezi fanoušky. V tom musíme pokračovat, i když vždycky je těžší zůstat na vlně než vyhrát jeden zápas,“ uvedl Hašek.

Aby příjemnější atmosféra setrvala, musí udělat správné rozhodnutí i on. S Krejčím, či bez něj.