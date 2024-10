Souček o střetu: Faul to nebyl. Soupeř ve vážném stavu, penaltu by nepískal

Hutsuljak odnesl nešťastnou srážku se Součkem před první brankou Lukáše Červa. Souček šel po rohovém kopu Václava Černého do souboje na přední tyči, s Hutsuljakem se srazili hlavami. Otřesený křídelník Ukrajiny musel střídat, ze hřiště jel rovnou do nemocnice na vyšetření. „Dávali mi jeho číslo, budu rád, když se spojíme,“ říkal po utkání český kapitán, když hodnotil remízové utkání 1:1 ve Vratislavi.

Berete ze zápasu konečný bod?

„Uvidíme po posledním zápase ve skupině, jestli bod stačí, ale máme za tento sraz čtyři body, hráli jsme se dvěma těžkými soupeři. Vidíme sílu Ukrajiny, samozřejmě je to škoda, měli jsme dobrou šanci na konci, dostali jsme gól z nešťastné penalty. V nějakých detailech jsme měli trochu smůlu, ale s respektem k soupeři bod bereme.“

Říkal vám v šatně Krejčí, zda před penaltou hrál rukou?

„V zápase tvrdil, že ne, viděl jsem to podobně. Musím se ale na to ještě podívat. Sudí mají k dispozici video a neměli by dělat chyby. Sám jsme to ze hřiště pořádně neviděl. Byla to škoda, protože jsem si říkal, že má klidný balon před gólmanem a ruce měl u sebe. Slyšel jsem z lavičky, že by si ruce musel useknout, kdyby s nimi nehrál. Ve fotbale se to ale stává.“

Je to typ penalty, který by se neměl pískat?

„O tom se právě bavíme, že by se měli ruce pak usekávat, aby se nepoužívaly. V Anglii by se určitě nepískla, tam jsou proti tomu, proti nastřeleným rukám z blízka, nebo když jsou v přirozeném pohybu. Tady písknul, kdyby video proti tomu něco mělo, tak bylo vidět, že si rozhodčí stál svým.“

Jak vnímáte růst Lukáše Červa, který dal první gól v reprezentaci?

„Jsme za něj rád. Jsou to asi tři zápasy, co jsem s ním ve středu odehrál. Je to on i Šulcík (Pavel Šulc). Musím je oba pochválit, jak jsou poctiví, běhaví a zároveň fotbaloví. V zápasech, kdy jsme hráli spolu, jsme měli střed pod kontrolou a můžeme růst ve výkonech spolu. Když se sehrajeme, tak je to dobré, rosteme tím, jak spolu hrajeme déle. Za jeho gól jsem samozřejmě rád, vždycky je to dobré pro sebevědomí. Už jsem slyšel nějaké posměšky, že by měl zlepšit oslavu. Je to dobrý kluk a výkony v klubu i tady na reprezentaci si zaslouží místo v sestavě.“

Před jeho gólem se nepříjemně zranil Oleksij Hutsuljak. Jak jste souboj s ním viděl ze hřiště?

„Šel jsem do balonu, asi Choras (Tomáš Chorý) prodlužoval a srazili jsme se. Šel jsem hned k němu, omluvil se a ptal se, jak je na tom. Mrzí mě každý takový moment, když hráč takto dopadne a musí střídat, ještě když jde o úraz hlavy. Řešilo se to, ale věděl jsem, že faul to není.“

Otřesený musel hned střídat. Už víte, jak je na tom?

„Říkali mi, že jel do nemocnice na vyšetření, jestli nemá otřes mozku nebo něco podobného. Už mi dávali jeho číslo, takže budu rád, když se spojíme.“

Povedlo se výhrou nad Albánií a remízou s Ukrajinou zapomenout na průšvih v Gruzii?

„Už minule jsme to doma s Ukrajinou otočili (výhra 3:2), byly to dva úplně odlišné zápasy. Teď si to musíme užívat, že chceme pozvednout český fotbal, že chceme, ať se nároďáku fandí. To se povedlo doma s Albánií a i tady byli fanoušci slyšet. Jsem za ně rád. Chceme v tom pokračovat. Jsme první v tabulce naší skupiny Ligy národů a uděláme maximum, abychom tak skončili.“

Pomáhá vám, že teď nastupovala velmi podobná sestava?

„Když není každý sraz pět, šest změn, je to lepší. Hráči vědí, kdo má jaké silné stránky, kde jsou slabiny, na čem je potřeba pracovat. Je více společných tréninků a je důležité, když je málo změn. Je to pak vidět na hřišti, že jsme více sehraní dopředu i do obranné fáze. S posledními třemi zápasy jsem naprosto spokojený výsledkově i herně, ale je před námi sraz v listopadu, kdy je zase na nás tlak. Chceme to českým fanouškům vrátit. Chceme je pozvat na velký zápas do Olomouce.“

Cítíte teď z týmu lepší energii?

„Ano. Je to česká mentalita, že tady byla fanouškovská klubová úroveň, ale teď cítím, že to roste i u nás, že česká populace chce podporovat nároďák, což je důležité. Zbývá rok a půl do mistrovství světa, kam se chceme dostat. Už teď v Lize národů mohou být detaily, které nám k tomu pomůžou. Vždy může nastat zádrhel, ale nechceme, aby k němu došlo. V listopadu hodláme takhle pokračovat.“