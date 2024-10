Hašek: Všichni teď táhnou za jeden provaz. Jak to vypadá s Holešem?

Je bod dobrý?

„Bod je asi pro oba týmy spravedlivý, i když jsme vítězství byli asi blíž. Měli jsme vyšší xG, víc šancí. Hrálo se ve vysoké intenzitě, lítalo se nahoru dolů. Na fyzičku to po pátečním zápase bylo velmi náročné, takže hráčům musím poděkovat za velmi poctivý a zodpovědný výkon. Máme těžký venkovní bod s favoritem skupiny. Čtyři body z těchto dvou zápasů jsou docela slušné, i když to mohlo být samozřejmě lepší.“

Dokážete se vžít do bezprostředních emocí Lukáše Červa po premiérovém reprezentačním gólu?

„Dokážu, dokážu... (úsměv) Je nádhera, jak s ním emocí třískají. Byl odměněný za to, jak hraje. Jde nahoru a ještě není konec. Díky emocím má před sebou velkou kariéru.“

A kromě emocí? Co přináší týmu fotbalově a třeba i parťákovi Tomáši Součkovi?

„Je vidět, že si vedle sebe v záloze sedli. Rozumějí si, koukají po sobě. Když jeden vyjede, druhý zůstává. Tím se zlepšila organizace hry. A především do týmu přinesl obrovskou energii.“

Týmu, který před měsícem v Gruzii spadl na hubu. A teď vede skupinu.

„Občas je potřeba dostat pořádnou facku, abychom se nakopli. Věřím, že prohra v Gruzii nás nakopne tak, že skupinu, kterou máme ve svých rukách, dohrajeme do baráže o mistrovství světa.“

Ale jak přesně jste se nakopli?

„Tím, že jsme dostali facku. Všichni jsme si sedli na zadek. Víme, že to nejde jinak než poctivým, zodpovědným výkonem. Všichni jedou na sto procent, všichni v tuhle chvíli táhnou za jeden provaz. Nejen těch jedenáct ne hřišti, ale všichni. A to je důležité.“

Upřímně, čekal jste po té facce, že teď povedete tabulku?

„Tak čekal... Když hrajete fotbal, počítáte s tím, že dvě výhry vás tam třeba mohou posunout. Získali jsme jenom čtyři body, ale i tak to stačí. O to je to lepší. Důležité je, že to máme ve svých rukách. Záleží jen na nás, nemusíme čekat na jiné výsledky. Když vyhrajeme dvakrát, jsme první.“

Jste teď v nejlepším stavu za dobu, co jste u týmu?

„Cítím od domácího zápasu s Ukrajinou, že tým má nový impuls. První výhra nás nakopla, teď je potřeba to držet a nepadat dolů. Nejen s energií, ale i výsledky a slušnými výkony. Musíme pokračovat a potvrzovat to. Čekají nás dva důležité listopadové kroky. Teď přijde na řadu hodně zápasů Champions League a Evropské ligy, takže možná se budeme muset podívat do širšího kádru. Můžou nastat zranění, ale snad budeme co nejvíc kompletní.“

S tím souvisí stav Tomáše Holeše. Bude s ním moci počítat Slavia v neděli v Jablonci?

„Tomáš cítil trošičku únavu a zadní stehenní sval, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by mu bránilo dál nastupovat. Nechtěli jsme riskovat zranění, aby nám třeba v listopadu chyběl. Důvod byl především preventivní.“

Na některých hráčích byla ve druhé půli už taky znatelná únava, že?

„Nemyslím si, že jenom my jsme byli unavení. Ukrajinci taky vyměnili jen jednoho hráče v sestavě, jinak byli v plné sestavě. Hrálo se v takovém tempu, že bylo jasné, že ubudou síly. Měli jsme nachystané už poločasové střídání, ale kluci řekli, že ještě vydrží. A jsem rád i za střídající hráče, kteří přišli v průběhu zápasu. Zapadli do týmu. Takový Kliment ukázal, jakou má v tuhle chvíli formu. Škoda, že nerozhodl. Jak pracoval směrem dozadu? Paráda!“

Čím si vysvětlujete tak sebevědomou řeč těla Matěje Kováře navzdory tomu, že v Leverkusenu nechytá? A nehrklo ve vás trošku, kdy zalepil dlouhý balon mezi dvěma protihráči a v klidu rozehrál?

„Prostě si věří, i když nechytá. Pro gólmana je to strašně důležité. Mluvili jsme s ním, je v pohodě. Proto u nás chytá. I na tréninku je vidět, že si věří. Proto teď dostal přednost, potvrdil, že teď je jedničkou. Pro nás to teda klid moc není někdy, ale pro něj je to přirozená věc. (úsměv) Pomáhá nám rozehrávkou, nohama je silný. Jak pravou, tak levou.“