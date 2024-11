Další národnostní problém. Sparťan a spol. odešli ze hřiště, teď kontumace?

Už se hrálo nastavení, do konce zbývaly jen vteřiny, ale zápas Ligy národů mezi Rumunskem a Kosovem se stejně nedohrál. Sparťan Albion Rrahmani a jeho spoluhráči odešli ze hřiště, když se z tribun začal ozývat pokřik „Srbsko, Srbsko!“ a fanoušci vytáhli také společnou vlajku Rumunska a Srbska.

Podobné symboly jsou pro Albánce a Kosovany velmi citlivou záležitostí. A když páteční zápas mezi Rumunskem a Kosovem mířil k bezbrankové remíze, došlo na hřišti ke strkanici mezi oběma týmy. Následně se z tribun ozývaly pokřiky „Srbsko, Srbsko,“ nebo dokonce „Kosovo je Srbsko“. A problém byl na světě.

Reprezentanti Kosova, kteří v utkání potřebovali vyhrát, aby ještě měli šanci dostat se právě před Rumunsko na první místo své skupiny v Lize národů, se rozhodli opustit hřiště a v zápase nepokračovat. Celou situaci přímo ze stadionu velmi pečlivě monitoroval na sociální síti X rumunský novinář Emanuel Rosu. Ten si mimo jiné všiml, že někteří z hráčů směrem k fanouškům Rumunska před odchodem do šaten stihli ukázat symbol albánské orlice.

Následovalo poměrně dlouhé vyjednávání o tom, jestli se poslední vteřiny utkání ještě budou dohrávat, ale kosovský tým se přesvědčit nenechal. Zhruba hodinu poté, co hráči opustili trávník stadionu v Bukurešti, rozhodčí závěrečným hvizdem zápas oficiálně ukončil.

„Utkání Ligy národů mezi Rumunskem a Kosovem bylo přerušeno. Další informace UEFA poskytne po uklidnění celé situace,“ oznámila UEFA večer na svých internetových stránkách.

Podobný incident se mezi oběma soupeři přitom stal už minulý rok, kdy v kvalifikaci o EURO fanoušci Rumunska také skandovali pokřik „Kosovo je Srbsko“. Tehdy byl zápas rovněž přerušen, ale kosovští hráči se nakonec nechali přesvědčit a utkání dohráli. Později ale svého rozhodnutí litovali a prohráli 0:2. Možná i díky této zkušenosti se v pátek už zpět na hrací plochu nevrátili.

O výsledku vyhroceného duelu Ligy národů tak bude muset rozhodnout UEFA a její soud může mít velký vliv na výsledek celé druhé skupiny Ligy C. V případě, že by se federace rozhodla pro kontumaci ve prospěch Kosova s výsledkem 3:0, dala by mu tak ještě šanci přeskočit právě Rumunsko na prvním místě. Jejich první vzájemný zápas na kosovské půdě totiž Rumuni vyhráli shodně 0:3.