Češi krok od postupu. Rozhodující boj bez dvou hráčů, kapitán v nové roli

Když Tomáš Souček, Václav Černý nebo trenér Ivan Hašek hodnotili bezgólový zápas s Albánií, dlouho váhali, zdráhali se kývnout. Jako by opatrně našlapovali kolem závěrečného verdiktu, až nakonec každý z nich nakonec přiznal: „Ano, bod bereme.“

I když Češi trefili v prvním poločase dvě břevna po pokusech Václava Jemelky a Lukáše Červa, remíza je velice cenná. Národní tým se udržel na prvním místě ve skupině B1 Ligy národů, navíc se dostal do výhodné pozice před posledním zápasem v Olomouci.

K postupu vedou dvě cesty: musí porazit Gruzii, nebo bude stačit remíza v případě, že Albánie nevyhraje doma nad Ukrajinou. „Máme všechno ve vlastních rukou,“ liboval si Hašek.

Ovšem z boje s Albánií si jeho mužstvo nese bolavé následky, z jedenáctičlenné základní sestavy vypadly dvě nosné příčky. Až reprezentanti budou nastupovat k zápasu proti Gruzii, do popředí nastoupené řady se nepostaví Tomáš Souček. Kapitán ve čtrnácté minutě ve výskoku trefil loktem do obličeje Indrita Tuciho, sparťanského útočníka, dostal druhou žlutou kartu v soutěži a má trest.

Tohle bude výjimečná událost. Klíčový muž hraje, co to jen jde, přestože má náročný program v Premier League. V české sestavě chyběl za poslední tři roky pouze dvakrát, konkrétně za čtyřiapadesát zápasů. Zítra půjde o třetí případ.

„Je to velká ztráta, ale musíme ukázat, že jsme tým a umíme se dobře zastoupit,“ líčil křídelník Černý. „Samozřejmě je těžké sehnat typologicky podobného hráče. Jde o kapitána, který odehrál hodně zápasů. Ale máme náhrady,“ podotkl Hašek.

Byť Souček se s jistotou na trávníku neobjeví, zůstal nadále s týmem. V neděli všichni přeletěli z Tirany do Ostravy, odkud se přesunuli do Olomouce. „Budu se soustředit na roli pomocníka,“ pronesl po sobotním zápase v prostoru pro novináře. Na tribuně bude nervózně poposedávat.

Stejně jako Tomáš Chorý, druhý muž, jenž se proti Albánii vykartoval. „Byl to faul, nefaul,“ zmínil Hašek. Ale útočník Slavie si o kartu řekl nadvakrát. V 55. minutě absolvoval souboj bez balonu, u toho si (i když nešťastně) pomohl malým faulem. Švýcarský rozhodčí Sandro Schärer se na něj zle podíval a za krátkou chvíli zaznamenal další Chorého důraznější zákrok. A přišlo žluté napomenutí.

I když se v sobotu nedostal tolik do hry jako před měsícem při výhře 2:0 nad Albánií, kdy dal oba góly, jde o další citelnou absenci. „Měl to těžké, střídali se na něm oba stopeři. Ale odvedl dobrou práci, je týmový hráč. Rozbíhal se za obranu, ale měl to velice náročné. Bude nám chybět,“ zdůraznil Hašek, jenž povolal náhradního útočníka.

Mojmír Chytil se hned v neděli připojil k mužstvu. S pozvánkou už nepočítal, ale roli v jeho donominaci hrál fakt, že reprezentační přestávku trávil na Hané. Jako velký fanoušek hokejistů Prostějova si odskočil na zápas Jestřábů s Třebíčí, už ve čtvrtek se zapojil do tréninku prostějovského dorostu (kategorie do šestnácti let), kam ho pozval trenér a kamarád Aleš Rus. Teď by mohl naskočit v zítřejším utkání.

Češi mají před sebou poslední krok, aby se přiblížili k účasti v baráži o mistrovství světa. O to přece jde, o tom trenér, jeho asistenti a hráči opakovaně hovoří. Jenže do Olomouce dorazí Gruzie, která před dvěma měsíci usadila výpraskem 1:4 Haška a spol. tvrdě na zem. Navíc ještě předtím je potrápila při remíze 1:1 na EURO.

„Chceme si napravit reputaci po nejhorším zápase, co jsme s realizačním týmem u mužstva zažili. Máme velkou motivaci, věřím, že nás fanoušci poženou,“ líčil kouč. „Chceme jim porážku vrátit a současně si vybojovat první místo. Hrozně se na to těším,“ doplnil Černý.

Když před rokem reprezentace hrála v Olomouci závěrečný kvalifikační zápas proti Moldavsku, slavila po výhře 3:0 (Chorý a Souček dali po jednom gólu) postup na evropský šampionát do Německa. Bude se euforie opakovat?

Statistiky zápasu Albánie vs. Česko

Albánie Statistika Česko 0 Branky 0 0,50 Očekávané vstřelené góly 0,43 47 % Držení míče 53 % 39 % Držení míče v první půli 61 % 56 % Držení míče ve druhé půli 44 % 373/306 Přihrávky/úspěšné 461/393 6/3 Centry/úspěšné 23/9 41 % Úspěšnost v soubojích 54 % 18,3 Intenzita presinku (PPDA) 8,4

Poznámka: PPDA označuje, kolik přihrávek tým nechá soupeře vyměnit, než akci přeruší. Čím nižší číslo, tím vyšší intenzita presinku.

Zdroj dat: Wyscout