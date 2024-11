Hložek vylepšil špatnou bilanci. Hráč budoucnosti? Nabyl na dynamice

Čeští fanoušci se opakovaně ptali: „Chlapče, tak kdy to přijde?“ Naděje pomalu vyhasínala. Ovšem Adam Hložek (22) se v úterý večer nadechnul a do doutnajícího ohně pořádně fouknul. V zápase Ligy národů proti Gruzii (2:1) využil toho, že poprvé od červnového EURO naskočil v základní sestavě, a doručil nejlepší výkon v národním dresu. „Je to hráč budoucnosti,“ zdůraznil trenér Ivan Hašek.